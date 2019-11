Hochweitzschen: Friedhof und Kapelle in katastrophalem Zustand

Hochweitzschen

Es muss sich etwas tun auf dem gemeindeeigenen Friedhof in Hochweitzschen am Bäckerberg. Darüber sind sich nicht nur Bürger, sondern auch Verwaltung und Gemeinderäte einig. Die Erde sackt ein, demnach stehen Grabsteine schief im Boden, Grabeinfassungen drückt es auseinander. Es herrscht keine Ordnung mehr. Und die Kapelle – die zerfällt innerlich wie äußerlich.

Zur Galerie Die Kapelle auf dem Friedhof Hochweitzschen/Westewitz ist in einem katastrophalen Zustand. Sie muss dringend saniert werden. Die Gemeinde hofft, das mit der Denkmalschutzförderung zu schaffen.

Einen ersten Schritt haben der pensionierte Bestatter Uwe Bracht und Giso Schulzke jetzt getan. Die beiden Hochweitzschener haben Tage damit verbracht, den oberen Teil des Friedhofes – also der, der jetzt „ausgewohnt“ ist und nicht genutzt wird – auszumessen. „Wir haben jeden einzelnen der 70 Bäume vermessen“, erklärt Giso Schulzke. „Nur so kann man richtig planen, ohne Baumfällungen einzukalkulieren.“ Hauptsächlich stehen Birken und Linden auf dem Friedhof Hochweitzschen-Westewitz.

Raum für Baumbestattungen

Ihre Ideen stellten sie den Gemeinderäten am Dienstagabend vor. Auf 3.500 Quadratmetern Fläche könne es künftig drei Bereiche geben: Erd-, Urnen- und Baumbestattung. „In unserer Planung gebe es Raum für 25 Erdbestattungen, davon fünf Familien-Doppelgräber und drei Kindergrabstätten. 45 Urnengräber und neun Doppelurnengräber“, so Schulzke weiter. Als er vor Ort war, habe er die positive Atmosphäre zwischen all den Bäumen gespürt. Die soll beibehalten werden. „Wir wollen Ruhebereiche schaffen.“ Das soll mit Hilfe von rund gepflanzten Hecken als Begrenzungen und Bänken zum Verweilen geschehen. Die Bäume sollen als Ort für Baumbestattungen integriert und ein Teil vom großen Ganzen werden. Eine wassergebundene Wegedecke soll als zentrale Achse fungieren und alle Teile des Friedhofes miteinander erschließen.

Langfristiges Projekt

Wie viel die Umgestaltung des Friedhofs kostet, dazu konnten Giso Schulzke und Uwe Bracht keine Angaben machen. „Das hängt davon ab, welche Materialien man verwendet. Woraus bestehen die Wege, welche Grabsteine werden für die Baumbestattung genutzt und welche Heckensorte wird gepflanzt?“, erklärt Schulzke. Seine Entwurfsplanung sei nur eine Idee.

Dabei bleibt es wohl auch in Zukunft noch eine ganze Weile. „Vielleicht können wir in den nächsten zehn Jahren langfristig an diesem Projekt dran bleiben“, hofft Gemeinderat Sven Krawczyk ( CDU). Er habe das Problem schon vor vielen Jahren angesprochen. „Damals hieß es, es gebe für Friedhöfe keine Fördermittel. Das stimmt so aber nicht“, sagt Krawczyk. „Da haben wir über viele Jahre Dinge verschlafen, das holen wir nicht mehr auf.“

Eingestürzte Treppenanlage

Ein viel dringenderer Fall sei aber erst einmal die Rettung der Kapelle. Das 1903 errichtete Gebäude ist in einem katastrophalen Zustand. Vor-Ort-Termine zeigten das Ausmaß der Schäden. Die Treppenanlage stürzt ein, der Keller ist nicht nutzbar. „Die Fenster wurden teilweise ausgebaut, um sie vor Vandalismus zu schützen“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Jetzt ist die Nässe im Gebäude.

„Es ist ein wunderbares Denkmal, das erhalten werden muss“, sagt Uwe Bracht, der ganz in der Nähe des Friedhofs wohnt. „Die Kapelle muss wieder so hergerichtet werden, dass dort Trauerfeiern abgehalten werden können.“ Der Auffassung war auch der Bürgermeister.

Beide Teile verweben

Gemeinderatsmitglied Johannes Pester (Freie Wähler) habe Bauchschmerzen damit, einen neuen Friedhof auf dem oberen Teil zu errichten. „Was wird aus dem jetzigen Teil des Friedhofs?“ Uwe Bracht ist da klarer Auffassung: „Ausleben lassen. Die Gräber bleiben selbstverständlich, bis sie nach 20 Jahren aufgelöst werden. Die Fläche muss mal zur Ruhe kommen.“ Für Johannes Pester sei das lediglich eine Spiegelung der Verhältnisse. „Dann steht man in 50, 100 Jahren vor genau dem selben Problem wie heute. Nur dass dann der obere Teil des Friedhofes in Ordnung ist, statt wie heute der untere.“ Doch eine Umgestaltung eines bestehendes Friedhofes ist schlichtweg nicht machbar. „Ich wäre beruhigter, wenn wir beide Teile miteinander verweben könnten“, fügte Pester an.

Fördermittel beantragt

Gemeinsam mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen wurde die Lage begutachtet. Ein Kostenvoranschlag in Höhe von rund 33.900 Euro steht zu Buche. „Wir haben die Chance auf Fördermittel in Höhe von rund 20.000 Euro, so dass für die Gemeinde ein Eigenanteil von 14.000 Euro bleibt.“ Der Antrag läuft, die Antwort steht noch aus. Eine Umzäunung ist ebenso notwendig, die die Gräber vor Tieren schützt. Auch der dafür gestellte Bauantrag laufe. Die Gemeindeverwaltung müsse jetzt erst einmal eine Friedhofsordnung erstellen.

Von Stephanie Helm