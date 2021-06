Hochweitzschen und Leisnig: Besuch wieder möglich

Wer jemanden im Helios-Krankenhaus von Leisnig oder in der Fachklinik Bethanien in Hochweitzschen besuchen möchte, hat ab Montag Gelegenheit dazu. Jedoch sind noch immer strenge Regeln zu beachten.

In der Helios Klinik Leisnig sowie in der Fachklinik Bethanien in Hochweitzschen können die Patienten ab Montag wieder Besuch empfangen. Quelle: Steffi Robak