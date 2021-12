Hochzeit von Ostrau und Zschaitz – so geht es jetzt weiter

Zschaitz

So langsam geht’s ans Eingemachte in Sachen Zusammenschluss von Ostrau und Zschaitz-Ottewig. Ab dem 1. Januar 2023 soll es statt der beiden Nachbargemeinden eine große Gemeinde geben. Die kleinere von beiden gab vor fast genau einem Jahr bekannt, dass sie ihre Eigenständigkeit aufgeben werde. Doch bis es soweit ist, müssen einige Dinge geklärt werden. Welchen Namen soll die neu entstehende Gemeinde einmal haben? Aus wie vielen Mitgliedern setzt sich künftig der Gemeinderat zusammen? Was ist mit den Steuern?

All das wurde nun in einem ersten Vorentwurf zusammen geschrieben. Die sogenannte Vereinigungsvereinbarung gilt dann mal als Grundlage für den Zusammenschluss der beiden Kommunen. Über diesen ersten Entwurf sprechen die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig nun in ihrer nächsten Sitzung. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Bauanträge sowie eine Präsentation von Vertretern der Lommatzscher Pflege. Außerdem wird ein Ausblick auf die neue Leader-Förderperiode für die Jahre 2023 bis 2027 gegeben.

Die Sitzung findet am Mittwoch, 8. Dezember, um 19.30 Uhr, in der Aula der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ statt. Bürger dürfen dabei sein. Es gibt sogar zu Beginn der Sitzung eine Fragestunde, in der sie Fragen und Belange loswerden können. Zur Sitzung gelten die dann aktuellen Corona-Regeln.

Von she