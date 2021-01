Höfchen: Hotelverkauf verschiebt sich

Höfchen/Kriebstein

Wenn der Kriebsteiner Gemeinderat am Montag zur Sitzung zusammenkommt, berät und beschließt er dieses Geschäft definitiv nicht: Den Verkauf des Hotels und Ressorts am Kriebsteinsee in Höfchen an die Hoteliers aus Waldheim. Das sollte eigentlich schon auf der Sitzung im Dezember geschehen, verschob sich dann aber wegen einiger Bedenken unter den Gemeinderäten. Und eigentlich war im Dezember die Rede davon, das Thema in der Februarsitzung wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Aber: „Es gibt unter den Gemeinderäten noch Abstimmungsbedarf bei dem Vertragsentwurf“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler). Sie hofft nun, zur Märzsitzung des Kriebsteiner Gemeinderates den Abgeordneten einen Verkaufsbeschluss zur Abstimmung vorlegen zu können.

Bereits in der Debatte im Dezember fragten einige Gemeinderäte kritisch nach. Kriebsteins Altbürgermeister Christoph Merker stellte nunmehr als Gemeinderat der Freien Wähler den Tagesordnungspunkt „Beschluss zum Verkauf“ gänzlich infrage, wollte ihn am liebsten aus der Tagesordnung gekillt haben. Er bemängelte, dass die Gemeinderäte nicht den Notarvertrag hätten einsehen können. „Wenn ich was entscheide, muss ich doch auch die Bedingungen kennen.“ Ob die Skeptiker auch noch einen anderen, früheren Verkaufsbeschluss im Hinterkopf hatten? 2016 war von einem Gutachterpreis von 850 000 Euro die Rede. Wie Bürgermeisterin Euchler sagt, stammt diese Zahl aber aus einem alten Gutachten. Das aktuelle nennt einen Preis, der reichlich eine halbe Million Euro darunter liegt. Die Rechtsaufsicht des Landkreises hat dem Verkauf zugestimmt, wenn die Gemeinde diesen gutachterlich festgesetzten Kaufpreis nicht unterschreitet.

Christoph Merker sollte sich nicht damit durchsetzen, den Beschluss von der Tagesordnung zu bekommen. Beschlossen wurde im Dezember trotzdem nichts zum Hotel. Offen waren damals noch Fragen, beispielsweise wie die öffentliche Widmung des Wanderwegs bestellt sei. Auch der Quadratmeterpreis für die Landzunge mit dem Pavillon erschien manchem Gemeinderat zu niedrig. Zudem war ein Teilstück noch zu vermessen.

„Wir müssen den Erhalt und Betrieb sichern. Das Areal ist ein Feld voller Leichen. Die müssen wir beseitigen“, sagte Dirk Hanicke, Partner der Waldheimer Hotelbetreiberin Daniele Panuschka. Sie hatte das Hotel vor reichlich vier Jahren mit Kaufoption gepachtet. Als dringliche Aufgaben nannte Hanicke die Kläranlage, die dringend zu erneuern sei. Außerdem müssen die Betreiber die Gebäude brandschutztechnisch auf den neuesten Stand bringen. Aber ohne selbst Eigentümer zu sein, haben Investitionen für die Betreiber keinen Sinn. Wer steckt schon gerne Geld in fremdes Eigentum?

Von Dirk Wurzel