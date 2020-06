Höhe mal zehn – AfD Mittelsachsen drängt auf neue Abstandsregel bei Windkraft

Mittelsachsen

Die mittelsächsische AfD-Kreistagsfraktion setzt sich für die sogenannte 10H-Regelung bei der Errichtung neuer Windkraftanlagen ein. Sie hat einen entsprechenden Antrag bei der Kreisverwaltung eingereicht, über den der Kreistag befinden soll.

10H bedeutet, dass die Höhe der Windenergieanlage mit zehn multipliziert wird und sich daraus der Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung ergibt. „Eine statische 1.000-Meter-Regelung ist nicht zeitgemäß und hält mit der technologischen Entwicklung von immer größeren Windrädern nicht Schritt“, erklärt dazu die AfD-Fraktionsvorsitzende Romy Penz.

Mittelsachsen stark betroffen

Der Bürgerentscheid letztes Jahr in Rechenberg-Bienenmühle und die aktuelle Diskussion in Dorfchemnitz würden zeigen, dass die Mittelsachsen mit der Errichtung von Windrädern nicht einverstanden sind. Penz: „Der Kreistag hatte sich bereits in der letzten Legislaturperiode für eine 10H-Regelung ausgesprochen. Da Sachsen nun einen grünen Energieminister hat, muss dies dringend erneuert werden.“ Der Landrat müsse diese Forderung zudem klar gegenüber der Staatsregierung ausdrücken. Im Planungsverband Region Chemnitz sei der Landkreis Mittelsachsen am stärksten vom Windkraftausbau betroffen.

In Bayern umstritten

Die höhenabhängige Regelung ist aus Sicht der mittelsächsischen AfD die einzige Möglichkeit, zukunftssicher die Mindestabstände zu Wohnbebauungen bei immer höher werden Windenergieanlagen zu gewährleisten. In Bayern gilt die 10H-Regel, ist dort aber umstritten.

Das höchste Windrad der Welt steht übrigens in Deutschland, in Gaildorf bei Stuttgart. Seine Gesamthöhe beträgt 246,5 Meter. Nach dem Vorschlag der AfD Mittelsachsen müssten solche Anlagen rund zweieinhalb Kilometer entfernt von der nächsten Wohnbebauung stehen.

Von Olaf Büchel