Höhenchristbaum thront auf dem Mast fürs Westfernsehen in Ehrenberg

Ehrenberg

Auf dem Döbelner Markt gab es kürzlich ein Baumdrama. Aber nicht in Ehrenberg. Dabei musste der Baum dort immerhin auf den Mast. Seit dem ersten Advent leuchtet die 3,80 Meter hohe Fichte in luftiger Höhe. Sie auch eine natürliche Spitze hat und keine gefriemelte, wie die des Döbelner Weihnachtsbaums auf dem Obermarkt.

Den Fernsehempfang stört der Baum auf dem Antennenmasten nicht. Quelle: Sven Bartsch

Kein Drama in Ehrenberg, aber eine Schinderei war es trotzdem, die Fichte auf den 18 Meter hohen Stahlgitterturm zu wuchten. „Das war sehr schwer. Drei erwachsene Männer hatten ordentlich zu tun, den Baum hinauf zu ziehen“, sagt Michael Fuhse, Ortsvorsteher in Ehrenberg. Er stellt die Fichte bereits zum zweiten Mal in luftiger Höhe auf. Allerdings war der Baum im vergangenen Jahr deutlich kleiner.

Positives Zeichen in der Pandemie

„Die Leute im Dorf hatten schon im Sommer gefragt, ob ich wieder einen Baum stelle“, sagt Michael Fuhse. Er hatte dies im vergangenen Jahr getan, um von Corona abzulenken, ein positives Zeichen zu setzen. Diese Notwendigkeit besteht ja noch immer. Die Fichte stiftete Mario Miersch wie im vergangenen Jahr. Eigentlich war für den ersten Advent das Anleuchten geplant und die Gäste dazu mit Glühwein und Bratwurst zu bewirten. Aber dem machte Corona mit explodierenden Inzidenzen einen Strich durch die Rechnung.

Rote Kugeln aber kein Lametta

Ganz fertigt ist der Ehrenberger Höhenchristbaum noch nicht angeputzt. Demnächst behängt ihn Michael Fuhse noch mit Christbaum-Kugeln. „Da kommen aber nur rote dran“, sagt er. Lametta gibt es dagegen nicht, weil das ohnehin nur der Wind verwehen und auf die benachbarten Felder verteilen würde. Der recht hohe Christbaumständer ist übrigens eine Relikt aus der DDR-Zeit, als es noch Antennengemeinschaften gab, die sich zusammen getan hatten, um das Westfernsehen empfangen zu können – was in diesen Breiten nur mit hohen Empfangsanlagen möglich war. Noch heute trägt die hochragende Stahlkonstruktion Antennen, mit denen einige Einwohner ihr Fernsehprogramm empfangen.

Selbst bis zur Spitze gemessen überragt der Ehrenberger Höhenchristbaum die höchste Erhebung in der Region Döbeln nicht. Das ist mit 326 Metern über normal Null das Harthaer Kreuz. Laut Höhenkarte steht der Ehrenberger Mast auf 289 Meter über Meereshöhe und ist selbst 18 Meter hoch. Die Spitze des Weihnachtsbaumes wiegt sich also in 310,80 Metern im Wind. Aber vielleicht schaffen es die Ehrenberger, im kommenden Jahr einen 20 Meter hohen Nadelbaum aufzutreiben und auf den Mast zu stellen. Und dazu noch einen Hubschrauber oder Großkran, um ihn auf den Stahlgittermasten gehievt zu bekommen... .

Im Bauernbusch in Ehrenberg steht der Wunschbriefkasten. Quelle: Michael Fuhse

Zur Vorweihnachtszeit in Ehrenberg gehört aber nicht nur der Höhenchristbaum, sondern auch der Wunschbriefkasten im Bauernbusch. Diesem können die Kinder ihre Wünsche an den Weihnachtsmann anvertrauen. Erste Briefe hat Michael Fuhse bereits entnommen. „Wir beantworten jeden Brief, da helfen Wichtel aus dem Dorf. Die Wünsche müssen letztlich die Eltern erfüllen“, sagt er. Und Weihnachtspost erreicht die Ehrenberger nicht nur aus der Gemeinde Kriebststein, sondern auch aus Döbeln, Ostrau, Mittweida und Roßwein.

Von Dirk Wurzel