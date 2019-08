Leisnig

Die Wehmut konnte Wolfgang Rosemann, Hauptmann der Leisniger Stiefelwacht, am Wochenende kaum verbergen. Zum letzten Mal waren er und seine Mitstreiter beim Altstadtfest zu sehen – präsentierten den gehegten und gepflegten Riesenstiefel und das dazugehörige Museum am Burglehn. Nach 20 Jahren ist nun Schluss mit der Stiefelwacht. Aus Altersgründen und wegen fehlendem nachwuchs, geben die Männer und Frauen auf.

„Mit dem Nachwuchs haben wir alles versucht. Aber da war nichts zu wollen. Unsere Aufgabe ist natürlich mit Arbeit und dem Einsatz von Freizeit verbunden. Jungen Leuten sind scheinbar leider Handy und Computer wichtiger. Das ist schade“, meinte Rosemann traurig.

Nicht mit Rollator am Stiefel stehen

20 Jahre lang habe man alles rund um den Stiefel aufgebaut. Dass das nun am Sonntagabend zuende ging, gehe ihm nahe, sagte der 72-Jährige. Zugleich steht er zum Schlussstrich. „Den einen zwickt es hier, den anderen da. Dann verteilt sich die Arbeit nur noch auf zwei oder drei Schultern. Und ich will nicht irgendwann mit dem Rollator am Stiefel stehen“, betonte er.

Damit fällt in Leisnig ein bedeutendes Stück Kultur weg. Denn die sechs Wachmänner und ihre Frauen, die als Stiefelburschen fungierten, hatten nicht nur zum Stadtfest oder auf dem Weihnachtsmarkt ihren Teil beigetragen, sondern dem Leisniger Riesenstiefel einen bundesweit geltenden Ruf verschafft.

Mehrere Kaufangebote

Aus einem alten Lager hatten sie ihn geholt, restauriert und eine Transport-Lafette gebaut, mit der er durchs ganze Land gefahren werden konnte. „Wir haben an mehr als 35 großen Veranstaltungen in ganz Deutschland teilgenommen. Wir waren in Frankfurt am Main, Wolfsburg, Braunschweig oder Bünde“, zählte Rosemann auf.

Ein Höhepunkt sei der Auftritt auf der Schuhfachausstellung in Wiesbaden gewesen. „Mehr als 400 Meister waren da und wir standen mit unserem Stiefel im Foyer. Die dachten erst, er wäre aus Pappmaschee – und dann wollten sie ihn kaufen“, erzählte Rosemann und lächelte bei den Erinnerungen.

Schuhmacherinnung pflegte zwei Mal pro Jahr

Auch der Bau des Stiefelmuseums am Burglehn wurde durch die Initiative der Stiefelwacht möglich. Zumindest dessen Öffnung ist durch die Einstellung einer Teilzeitkraft für die nächsten zwei Jahre gesichert.

Die Pflege des Stiefels – bislang von der Schuhmacherinnung Leipzig-Halle-Brandenburg zwei Mal pro Jahr übernommen, ist vorerst ausgesetzt. „Da müssen erst Stadt und Heimatverein an sie herantreten und klären, wie es weitergeht. Dann machen die das sicher auch weiter“, meinte Rosemann.

Nachwuchs könne sich jederzeit zusammenfinden

Ob der Stiefel aber nochmal auf Tour geht, hängt von einer jüngeren Generation ab, die sich künftig finden könnte. „Mann braucht ein Zugfahrzeug und einen Traktor auf einem Hänger – das sind schon drei bis vier Autos. Wer bezahlt das?“, fragte sich Rosemann.

Diese Frage müsse nun in der Stadt beantwortet werden. Die Stiefelwacht will sich nochmal zu einem internen Abschiedsfest treffen – danach ist sie (vorerst) Geschichte.

Von Sebastian Fink