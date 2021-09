Hoffnung für Hauptstraße? Waldheimer Stadtrat soll Grundsatzbeschluss fassen

Waldheim/Richzenhain

Die Hauptstraße ist eine Schlaglochpiste. Und sie ist durch einen Straßentausch zur Stadt Waldheim gekommen, weil der Freistaat Sachsen dafür die Umgehungsstraße übernommen hat. Nun will Waldheim die Sanierung eines ersten Abschnittes des maroden Tauschobjekts in Angriff nehmen und dieses grundhaft ausbauen. Dieser erste Bauabschnitt reicht von der Kauflandkreuzung bis zum ehemaligen Bahnübergang. Rund eine Million Euro soll es kosten, diesen etwa 450 Meter langen Abschnitt auszubauen.

Fördermittel erhofft

Das will Waldheim aber nicht aus eigener Tasche bezahlen. „Die Verwaltung plant nunmehr die Beantragung der Fördermittel über das Förderprogramm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, die Dirk Erler, Leiter des für Bauen und Ordnung zuständigen Fachbereichs II der Waldheimer Stadtverwaltung, zur Abstimmung in den Stadtrat eingereicht hat. Die Förderquote des GRW beträgt 85 Prozent. Der Stadtrat soll nun erstmal grundsätzlich beschließen, das Bauvorhaben in Angriff nehmen zu wollen. Dieser Beschluss ist notwendig, um überhaupt Fördergeld beantragen zu können.

Abwasserkanal von 1905

Unter dem zu Waldheim gehörenden Abschnitt der Straße nach Hartha liegt außerdem noch ein Kanal-Veteran. Der Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“ hat erstmal rund 11.500 Euro in eine Untersuchung des Baugrundes. Eine wichtige Voraussetzung, um spätere Bauarbeiten- und Ausführungen zu planen. 1905 hatten Strafgefangene den Kanal zu den Leipziger Häusern gebaut. Es geht um rund 100 Meter Abwasserleitung, die der AZV erneuern will – von der Kaufland-Kreuzung bis zu den Leipziger Häusern. Teilweise verläuft diese unter der Straße, teilweise unter der Wiese neben dem Verkehrsweg. Die damaligen Erbauer haben den Kanal recht tief eingegraben, mitunter bis zu vier Metern. Das Bauvorhaben hat der AZV für kommendes Jahr angesetzt. Es steht für 2022 im Investitionsplan des Verbandes.

Die Hauptstraße hat die Stadt Waldheim erst für 33.000 Euro flicken lassen. Auf den schlechtesten Bereich am ehemaligen Bahnübergang haben die Straßenbauer einen so genannten Aufschiebling asphaltiert.

Von Dirk Wurzel