Hoffnung für südlichen Kalkofen in Münchhof

Seit Anfang des Jahres erstrahlt das Areal rund um die Kalköfen in Münchhof in neuem Glanz. Nachdem das Ensemble über Jahre brach lag, ist es mittlerweile ein kleines Ausflugsziel in der Gemeinde. So kann die Aussichtsplattform auf nördlichen Kalköfen besucht werden. Den Weg hinauf säumt eine Spindeltreppe. Sie führt durch einen Ofenschacht, die beiden anderen Brennkammern wurden abgedeckt. Oben angekommen erwartet den Besucher eine Aussichtsplattform, die ihren Namen auch verdient hat. Zwei Bänke stehen bereit, eine Schautafel soll schon bald Informationen über den Kalkabbau in der Region geben.

Als die Planungen für das Vorhaben begannen, spielte auch der Südofen eine Rolle. Der sollte eigentlich ebenfalls saniert werden. Doch er war in einem so schlechten Zustand, dass er die Kosten regelrecht sprengte. Kurzerhand wurde der Südofen aus den Planungen herausgenommen. Für das „Sorgenkind“ sollte eine andere Lösung gefunden werden. Jetzt scheint die in greifbarer Nähe zu sein. Denn die Gemeinde reichte die Maßnahme zum Erhalt und zur Sanierung des Südofens beim Förderprogramm „Unterstützung besonderer Initiativen für Regionale Entwicklung“.

Holzaufbau soll saniert werden

Den Tipp gab es von der Denkmalpflege. Mit ihr ist die Gemeinde seit geraumer Zeit in Kontakt, um eine Lösung für den Südofen zu finden. Denn die Zeit drängt. „Der Südofen verfällt. Dort muss dringend was gemacht werden“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Ein Planungsbüro erstellte eine erste Kostenschätzung: 250.000 Euro werden benötigt, um die Bausubstanz des südlichen Kalkofens instand zu setzen. Außerdem soll von dem Geld auch der Holzaufbau saniert werden. Auch das hatte sich die Gemeinde fest vorgenommen. „Der Holzaufbau ist total lawede, vor allem aus Richtung Ostrau kommend, sieht man den maroden Zustand“, weiß der Bürgermeister. „Wir wissen, dass das eine aufwendige Angelegenheit ist, aber wir sind uns einig, dass auch der Holzaufbau zum Gesamtensemble gehört.“

Themendorf zum Kalkabbau

Sollte die Gemeinde den Zuschlag bekommen, könnte sie 80 Prozent von maximal 200.000 Euro gefördert bekommen. Die Voraussetzungen für die Förderung erfüllen die Kalköfen in Münchhof allemal. Finanzielle Unterstützung bekommt nämlich baukulturelles Erbe mit überregionaler Bedeutung. „Und da sind wir mit unserem geplanten Themendorf zum Kalkabbau und dem Jahnatalradweg, der an der Anlage entlang führt, gut aufgestellt“, so Schilling.

Von Stephanie Helm