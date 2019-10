Hoffnung nach brutalem Sommer: Es gibt Pilze in der Region Döbeln

Region Döbeln

Bei den Pilzfreunden schwanden während des heißen, trockenen Sommers schon die Hoffnungen. Jetzt sind sie zurückgekehrt – und nicht nur das. Dank Regen und einem noch immer warmen Boden war manch Sucher und Sammler in den zurückliegenden Tagen bereits erfolgreich. Nun bestätigt Leisnigs Pilzberater Dieter Kunath ganz offiziell: Es gibt auch in diesem Jahr Pilze.

Territoriale Unterschiede

Territorial kann das Pilzglück jedoch ganz unterschiedlich sein. Wenn zum Beispiel im Gersdorfer Wald bei Roßwein die braunen Kappen sprießen, muss das Gleiche noch lange nicht für den Thümmlitz-Wald weiter westlich gelten. Bei den Pilzarten ist es ähnlich, innerhalb weniger Tage kann sich das Bild deutlich wandeln. „Ich habe es selbst erlebt. Mitte voriger Woche konnte man noch herrliche Rotkappen finden. Jetzt war ein Kollege bei mir, der hatte unter anderem Parasolpilze und Rotfußröhrlinge gefunden“, berichtet Kunath.

Fast keine Maden

Auch Birkenpilze, Butterpilze, Kuhpilze und Steinpilze landeten in den Körben der Sammler. Mittlerweile gibt es auch Maronenröhrlinge. Wer die richtigen Stellen kennt, kann diese gerade massenhaft finden. Eine Ausnahmesaison haben wir aber offenbar trotzdem: „Eigentümlicher Weise sind die gefundenen Pilze in diesem Jahr nicht oder nur sehr wenig madig“, hat Dieter Kunath festgestellt. Er vermutet, dass das daran liegen könnte, dass es nicht so viele Pilzmücken gibt. Denn diese legen ihre Eier auf den Pilzen ab, aus denen sich dann Larven (Maden) entwickeln und schließlich neue Pilzmücken entstehen. Möglich ist, dass es durch die lange Trockenheit weniger Mücken gibt. Den Pilzesser freut es. Denn so landet beim Putzen weniger im Abfall.

Naturschutzgebiete tabu

Wo seine besten Stellen sind, das verrät natürlich auch ein Pilzberater nicht. Doch neben den schon erwähnten Wäldern kann laut Kunath der Zellwald bei Nossen ein lohnendes Ziel sein. Da die Region Döbeln selbst waldarm ist, weichen viele Pilzsucher auf diesen Forst aus und treten sich aufgrund seiner doch stattlichen Größe dort auch nicht auf die Füße. Grundsätzlich, so Dieter Kunath, müssten nicht nur Spaziergänger und Wanderer, sondern auch Pilzsucher darauf achten, wo sie sich bewegen. Tun sie das nämlich in einem Naturschutzgebiet, dann dürfen die Wege nicht verlassen werden und das Entnehmen von Waldfrüchten ist verboten – was in diesem Fall auch auf Pilze zutrifft. Eingezäunte Waldstücke sind ebenfalls tabu.

Von Olaf Büchel