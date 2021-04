Hoffnungstüten als Osterbotschaft auf Döbelner Spielplätzen

Döbeln

Geschäftiges Treiben herrschte am Mittwochnachmittag in der Döbelner Nicolaikirche. Diakonin Stephanie Hagedorn und ihr Kollege Arnd Kretzschmann packten gemeinsam mit Kitty Heil und Regina König-Wittrin vom Kirchenvorstand sowie Chantal Petermann und Ilka Krause um die 300 Hoffnungstüten. In der Woche ab Ostern, vom 4. bis 11. April, verschenkt die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Döbeln die kleinen Hoffnungsträger an Kinder und Erwachsene. Unter dem Motto „Hoffnung entdecken-teilen-wachsen lassen“ möchte die Aktion Groß und Klein, Alt und Jung eine Freude bringen und auf die Osterbotschaft hinweisen.

Neben zwei Postkarten und einem inspirierenden Text, ist in den Tüten auch etwas Süßes und bunte Straßenmalkreide zu finden. „Damit verbunden ist die Einladung, Hoffnungsbilder auf Fußwege, vor der Haustür, vor Schule oder Kindergarten zu malen. Diese Bilder können so von vielen Menschen gesehen und bestaunt werden und ihr Herz erfreuen“, erläutert Arndt Kretzschmann, der ehrenamtlich in der Kirchgemeinde aktiv ist. Unter „#hoffnungstüten“ können und sollen die Bilder in den sozialen Medien geteilt werden.

Die Postkarten in der Tüte sollen zu Hoffnungskarten werden. Einige mutmachende Worte darauf schreiben und an Nachbarn, Menschen in der Umgebung oder Ferne versenden. Das sind kleine Zeichen, die sagen „Ich denk an Dich, Du bist nicht allein“. Das macht Freude und lässt Hoffnung wachsen.

Gemeinsam mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen aus der Kirchgemeinde hat Arndt Kretzschmann die Aktion vorbereitet. Ideengeber waren dabei die Hoffnungstüten des Ev. - Luth. Kirchenbezirkes Leipzig, die in der letzten Märzwoche im dortigen Stadtgebiet zu finden waren. In Zeiten des Lockdowns sind sie für die Kirchgemeinde eine Möglichkeit, in Kontakt mit Kindern und Familien zu bleiben.

In Döbeln werden die Hoffnungstüten ab Ostersonntag vor allem auf den 14 Spielplätzen im Stadtgebiet zu finden sein.

Von Thomas Sparrer