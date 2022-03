Hohe Corona-Fallzahlen stellen Gesundheitsamt Mittelsachsen vor Probleme

Mittelsachen

Die hohen Corona-Fallzahlen der vergangenen Tage in Mittelsachsen haben Folgen: Die Quarantänebestätigungen können durch das Gesundheitsamt nicht mehr innerhalb von zwei Tagen erstellt werden, informiert das Landratsamt. Die Behörde bittet um Verständnis für die Verzögerungen. Die Erstellung der Bestätigung habe oberste Priorität, damit die Betroffenen auch schnell eine gewisse Sicherheit haben. Auch am Bürgertelefon komme es zu längeren Wartezeiten für die Anrufenden. Das Gesundheitsamt weist an dieser Stelle nochmals auf die Internetseite des Landkreises zum Thema Corona hin. Zahlreiche Fakten sind dort in einem Fragen-Antwort-Katalog zusammengestellt. Zudem erklärt ein Schema die aktuellen Quarantäne-Regeln. In der Kreisverwaltung hoffe man, den Stau an Bescheiden schnellstens abzubauen.

Quarantäneregeln

Grundsätzlich gilt: Die Absonderungszeit für Infizierte beträgt zehn Tage. Diese Zeit kann verringert werden, wenn ein frühestens am 7. Tag vorgenommener Antigenschnell- oder PCR-Test negativ ausfällt und 48 Stunden Symptomfreiheit bestanden hat. Die Absonderung endet mit dem Vorliegen des negativen Testergebnisses. Ebenfalls auf zehn Tage wird die Quarantänezeit für Hausstandsangehörige verkürzt. Auch diese können sich frühestens nach sieben Tagen freitesten. Für Kinder gelten besondere Regeln. Schon nach fünf Tagen können sich Schüler und Kindergartenkinder freitesten, in deren Einrichtung regelmäßig getestet wird. Kinder, in deren Einrichtung nicht regelmäßig getestet wird, können sich nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test oder nach sieben Tagen mit einem negativen Antigenschnell freitesten und damit die Quarantäne früher verlassen. Nicht in die Quarantäne müssen vollständig immunisierte Kontaktpersonen und Hausstandsangehörige. Dies sind: geboosterte Personen (3 Impfungen); einfach o. zweifach geimpfte plus genesene (PCR-Test) Personen; genesene (Antikörpernachweis/PCR-Test) plus danach einfach oder zweifach geimpfte Personen. Folgende Dokumente sind 90 Tage gültig und befreien so eine Kontaktperson von der Quarantäne: zweifach geimpfte Personen; genesene Personen.

Aktuelle Zahlen

Das Gesundheitsamt hat am Montag 253 neue bestätigte Coronavirus-Nachweise gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 83 479. In den Kliniken im Landkreis werden derzeit 66 Patienten wegen Corona behandelt (+11), davon müssen zwei beatmet werden (+/-0). Die Inzidenz steigt auf 1680,1 (+144,6).

Von daz/obü