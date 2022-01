Hoher Wasserstand in Döbelns Muldearmen

Döbeln

Die Freiberger Mulde führte in den vergangenen Tagen deutlich mehr Wasser als sonst. Am Messpunkt in Mahlitzsch vor den Toren Döbelns erreichte der Muldepegel am Dienstagabend um 21 Uhr einen Höchststand von 182 Zentimetern. Das sind noch 28 Zentimeter unter der ersten Hochwasserwarnstufe. Seitdem sinkt der Pegel wieder kontinuierlich. Doch das viele Wasser ist im Muldearm hinter der Döbelner Ritterstraße deutlich sichtbar. Zur Entlastung öffnete bereits am Dienstagmittag das neugebaute Schlossbergwehr. Der gerade komplett fertig verbreiterte Flutgraben nahm die größten Wassermassen zur Entlastung auf. „Alles funktioniert wie es soll und läuft im grünen Bereich“, sagt Thomas Zechendorf von der Landestalsperrenmeisterei. Die Kollegen würden sich nun in den nächsten Tagen um das Treibgut kümmern, das etwa am Wehr vor den Färberhäusern und im Umfeld der Oberbrücke gesichtet wurde.

Von Thomas Sparrer