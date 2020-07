Holprige Fahrt für Schulbus in Eichardt

Eichardt/Wollsdorf/Naunhof

1,5 Kilometer lang ist die Strecke zwischen Wollsdorf und Naunhof. Für den Schulbus, der die Kinder in den beiden Dörfern abholt und absetzt geht es dort bisweilen eng zu. Bei Gegenverkehr muss in den Randbereich reingefahren werden. Ein Zustand, den die Gemeinde Großweitzschen ändern will. Das tut sie in Abstimmung mit der Stadt Leisnig. Denn zu ihr gehört der Ortsteil Naunhof.

Drei Ausweichstellen

Großweitzschen errichtet demnach drei Ausweichstellen auf der Strecke zwischen Wollsdorf und Naunhof. „ Leisnig wird eine Ausweichstelle errichten. Wir wollen den zugehörigen Auftrag noch vor der Sommerpause erteilen“, teilt Thomas Schröder, Bauamtsleiter der Stadt Leisnig, auf Nachfrage mit.

In Großweitzschen segneten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Dienstagabend das Vorhaben mit ihrem Beschluss ab. Demnach wird die Straßenbaufirma Andrä aus Leisnig mit der Ausführung der notwendigen Arbeiten beauftragt. Die Baufirma wird die Ausweichstellen für eine Angebotssumme in Höhe von rund 16 500 Euro errichten.

CDU-Gemeinderat Sebastian Wloch regte an, die Landeigentümer in die Verantwortung zu nehmen. Die Ausweichstellen sollen künftig gleichzeitig als Feldzufahrten genutzt werden. Dahingehend könnten Landeigentümer durchaus selbst aktiv werden, statt sich ins gemachte Nest zu setzen.

Tiefe Löcher

Aus dem selben Topf, der Instandsetzungspauschale des Freistaates, soll die Buswendeschleife in Eichardt auf Vordermann gebracht werden. „Wir haben im vorigen Jahr angefangen, solche Wendestellen in Ordnung zu bringen“, erklärt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). In Eichardt zeichnen tiefe Löcher und Risse die Buswendeschleife. „Es holpert und stolpert“, weiß das Gemeindeoberhaupt. Auch hier wird die Firma Andrä die Arbeiten für rund 21 500 Euro verrichten. „Es ist gut, dass wir das machen. Haben wir mit dem Eigentümer gesprochen?“, wollte Ratsmitglied Sven Krawczyk ( CDU) wissen. „Die Gemeinde hat das Areal langfristig gepachtet“, so Burkert.

Eigentümer überrascht

Eben jener Eigentümer schaute sich die Buswendeschleife jüngst selbst an. „Ich wusste gar nicht, dass der Zustand so schlecht ist“, sagte er mit Blick auf das tiefe Loch, das sich inmitten des Asphalts befindet. Er begrüßt das Vorhaben der Gemeinde.

Das Geld, das jetzt sowohl für die Buswendeschleife als auch die drei Ausweichstellen fließen soll, nimmt die Gemeinde Großweitzschen aus der Instandsetzungspauschale des Freistaates Sachsen. Sie selbst beteiligt sich mit einem Eigenanteil daran.

Von Stephanie Helm