Ostrau

Er ist schon gut zu erkennen, der hölzerne Polizist. Den schnitzen gerade Helmut von Dach und Hubert Harrand für die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Jahnataler Wiesenstrolche in Ostrau. Einen Arm hat er angewinkelt, als wolle er den Straßenverkehr regeln. Die rechte Hand hat er am Mund, so als wolle er gerade in seine Trillerpfeife blasen.

Der Polizist steht in einem Verkehrsgarten. Der wurde für die Kindergartenkinder im vergangenen Jahr angelegt. Und da muss natürlich auch jemand ein wachsames Auge auf den dortigen Fahrzeugverkehr haben. In Ostrau ist er im Übrigen nicht die einzige Holzskulptur, die die Männer aus der Schnitzgruppe Leuben in den öffentlichen Raum gestellt haben. Es gibt auch schon einen Kalkhauer. In etwas mittelalterlicher Anmutung soll er an die Kalkabbautradition in dem Ort erinnern.

Der jetzt gerade neu entstehende hölzernen Geselle ist also für die Kinder da. Die zwei Schnitzer beziehungsweise Holzbildhauer werden schon noch eine Weile an ihm zu arbeiten haben, bis er den Mädchen und Jungen auf ihren Rollern, Fahrrädern oder anderen Fahrzeugen in seiner ganzen Größe und Schönheit zeigen kann, wo es lang geht.

Von Steffi Robak