Holzduft und Handgemachtes – Erntedankfest im Kloster Buch

Klosterbuch

Der Duft nach Holz, Hammer- und Sägegeräusche: Im Kloster Buch wurde am Sonnabend das Erntedankfest gefeiert. Unter dem Motto „Ein Baum – mehr als Holz“ waren neben dem Bauernmarkt auch Stände mit Holzanfertigungen zu sehen. Jedoch waren die Produkte nicht nur handgearbeitet, sondern verwiesen auf ein aktuelles Thema. „Das Thema ist ungewollt aktuell“, sagte Heiner Schäfer, Vorsitzendee des Fördervereins Kloster Buch. Vor einem halben Jahr legte der Verein das Thema fest. Dann gerieten die Rodung und Waldbrände in Brasiliens Amazonas in den Fokus der Weltöffentlichkeit.

Besucher kamen in Scharen

In Scharen liefen die Menschen von den Parkplätzen in Richtung Kloster Buch. Es war ein Sonnabendvormittag wie aus einem Bilderbuch: strahlend blauer Himmel, erfrischende aber nicht zu kalte Temperaturen und das Erntedankfest zwischen den Gemäuern des alten Klosters. Bereits am Eingang schlugen den Besuchern die verschiedensten Gerüche entgegen. Sie liefen an Ständen vorbei, an denen frisches Brot, Kürbisse und gebratenes Fleisch angboten wurden. Zwischen den ganzen Leckereien, blieben viele auch an Tischen stehen, auf denen kleine und große Holzfiguren im zum Verkauf präsentiert wurden. Meistens waren diese handgefertigt.

Verschiedene Stände passend zum Thema

Beim Stand von „Steffen’s Bastelstube“ aus Bannewitz musste man genauer hinschauen. Die filigranen Holzfigürchen wiesen auf eine ruhige Hand und feine Werkzeuge hin. Und tatsächlich, der Inhaber verarbeitete ein Stück Holz mit einer elektrischen Laubsäge direkt an seinem Stand. Das Ergebnis ließ sich in den bereits produzierten Figuren sehen. „Die sind aber süß“, war nicht nur einmal von den Besuchern, die am Stand stehen blieben, zu hören. So konnten sie kleine Engel, Schneeflocken oder Füchse aus Holz erwerben.

Der Stand von Günter Rötzch war schon aus der Ferne gut erkennbar. Er fertigt große und klobige Produkte aus Holz an, etwa Bänke oder Pflanzkübel. Rötzsch ist Böttcher und Tischler. Um das Möbeliar anzufertegien verwendet der 62-Jährige alte Obstbaumstämme. „Ich wurde nach meiner Geburt in Sägespähne gelegt“, sagte er grinsend.

Mollenhauer aus Leidenschaft

Aus Leidenschaft stellt auch Olaf Schubert Holzschüsseln her. Eigentlich ist er Tischler, durch eine Sendung wurde er auf den Beruf des Mollenhauers aufmerksam. „Ich mache das bereits seit sieben Jahren“, erzählte er. Es gab keine Aufzeichnungen, so dass er sich das Handwerk selbst beibringen musste. Doch seine Produkte ließen sich sehen: kleine und große Schüsseln waren auf den Tischen verteilt.

Von Nicole Grziwa