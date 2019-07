Döbeln

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen in der Grünanlage am Wettinplatz in Döbeln Kerzen und insgesamt 15 Holzkreuze festgestellt. Die Kreuze waren mit Sprüchen versehen, die sich kritisch mit der gegenwärtigen Migrationspolitik auseinandersetzen. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden. Es gilt nun zu prüfen, ob einzelne Sprüche Straftatbestände verwirklichen.

Von daz