Hommage an DDR-Legende Helga Hahnemann

Ostrau

In diesem Jahr jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal: die DDR-Legende Helga Hahnemann starb am 20. November 1991. Ihre Sketche, Figuren und Lieder aber sind unvergessen: die „Gerichtsszene“ mit dem verflixten Hammer, “Diplomraumpflegerin Traudel Schulze“ oder Sportlehrerin Ilse Gürtelschnalle und Hits wie „Wo ist mein Geld bloß geblieben“, „Dicke“, „Wo ist mein Süßer?“ oder „100 x Berlin“. Ihre langjährigen Bühnenpartner Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder bringen Helga Hahnemanns bekannteste Sketche und Lieder, die ihr die kongeniale Texterin Angela Gentzmar einst auf den Leib schrieb, wieder live auf die Bühne und lassen „Henne“ so in unser aller Herzen aufleben.„Big Helga – Een kleenet Menschenkind“ heißt die vergnüglichen Hommage an die Ulknudel mit dem Berliner Akzent. Das Programm wird das Kabarettisten-Duo am 29. August, ab 16 Uhr, nur ein einziges Mal im Gasthof „Wilder Mann“ in Ostrau präsentieren.

Der Eintritt kostet 18 Euro. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0162/1522808 und 037207 651270 entgegen genommen.

Von DAZ