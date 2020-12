Hort-Anbau in Lüttewitz nimmt Formen an

Lüttewitz/Zschaitz

Lange liefen die Vorbereitungen im Hintergrund ab. Fördermittelanträge, Baupläne, Auftragsvergabe. Wer jetzt am Hort „Freche Stifte“ vorbei spaziert, der sieht: Es geht sichtlich voran.

Eigentlich war der Plan mal, den Hortanbau zu Beginn des diesjährigen Schuljahresbeginn fertig zu haben. Doch erst im Januar dieses Jahres hatte die Gemeinde den Förderantrag für das rund 300 000 Euro teure Projekt gestellt. Dafür dürfte es jetzt relativ reibungslos vorangehen. Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) ist zuversichtlich, auch wenn er weiß, dass der Anbau nicht bis zum Ende des Jahres fertig sein wird. „Alles geht seinen Gang“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

Anzeige

Betonarbeiten sind der Anfang

Den Anfang machte das Zschaitzer Baugeschäft Konrad, dass sich um die notwendigen Betonarbeiten kümmert. In den nächsten Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Dann folgen unter anderem Holz- und Dacharbeiten. „Die Gewerke geben sich die Klinke in die Hand“, so Immo Barkawitz. Notwendige Materialien seien schon bestellt, so dass kein Leerlauf entsteht.

Im August nahmen die Bauhofmitarbeiter schon das Außengelände des Hortes in Angriff. Geplant sind neue Spielgeräte, eine Mauer wurde zurückgebaut und Bepflanzungen vorgenommen.

Platz für 24 Kinder

Sind die Arbeiten einmal abgeschlossen, ist ein knapp 60 Quadratmeter großer Ergänzungsbau entstanden. Der soll zusätzlichen Platz für 24 Kinder bieten.

Seit dieser Woche befindet sich der Hort „Freche Stifte“ im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet: Strikte Gruppentrennung, fest zugewiesene Erzieher und dementsprechend angepasste Öffnungszeiten. So öffnet der Hort während der Schulzeit von 6 bis 7 Uhr (Frühhort) und von 12 bis 17 Uhr. Ab Montag sind wegen des neuen Lockdown Veränderungen zu erwarten.

Von Stephanie Helm