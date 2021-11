Hotspot Mittelsachsen: Ausgangssperre für  Ungeimpfte kommt

Mittelsachsen/Region Döbeln

Die Corona-7-Tage-Inzidenz hat in Mittelsachsen am Montag die 1000er Marke überschritten. Sie beträgt jetzt 1003,4 (+26,5). In den letzten sieben Tagen gab es laut Robert-Koch-Institut im Landkreis 3025 bestätigte Coronavirus-Nachweise, das ergibt pro 100 000 Einwohner den genannten Wert von 1003,4. Damit gilt im Landkreis ab Dienstag die so genannte Hotspot-Regelung, die mit zusätzlichen Einschränkungen verbunden ist.

Geimpfte und Genesene nicht betroffen

Diese Hotspot-Regelung sieht eine nächtliche Ausgangssperre für Menschen vor, die nicht gegen Covid 19 geimpft sind beziehungsweise die nicht genesen sind. In der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung heißt es dazu: „Überschreitet die Anzahl der Neuinfektionen (Sieben-Tage-Inzidenz) in einem Landkreis den Schwellenwert von 1 000, gilt ab dem nächsten Tag zwischen 22 und 6 Uhr des Folgetages eine erweiterte Ausgangsbeschränkung (Ausgangssperre).“ Das Verlassen der Unterkunft ist in dieser Zeit nur aus triftigen Gründen zulässig.

Ausnahmen bei triftigen Gründen

Zu diesen Gründen gehört unter anderem: die Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben, Kindeswohl und Eigentum; die Jagd zur Prävention der Afrikanischen Schweinepest; die Ausübung beruflicher, hochschulischer oder schulischer Tätigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen; die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, einschließlich Brief- und Versandhandel; Fahrten von Feuerwehr-, Polizei-, Rettungs- oder Katastrophenschutzkräften zum jeweiligen Stützpunkt oder Einsatzort; der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedürftigen Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechts im jeweiligen privaten Bereich; die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen sowie der Besuch Angehöriger der Heil- und Gesundheitsberufe; die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen; die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis und unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Wird der Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, gilt die Hotspot-Regelung ab dem nächsten Tag nicht mehr.

Von daz/obü