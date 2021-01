Waldheim/Gebersbach/Meinsberg

Ein Polizeieinsatz beschäftigt die Waldheimer in den sozialen Netzwerken im Internet. Vor allem zwei Hubschrauber wecken das Interesse. Warum sie in der Luft sind, erklärt Marcus Gerschler von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz kurz angebunden: „Es sind Polizeihubschrauber, die einen Einsatz am Boden unterstützen.“

Details dazu, etwa ob eine vermisste Person, ein flüchtiger Straftäter oder ein ausgebrochener JVA-Häftling gesucht wird, nennt Marcus Gerschler nicht. Der Heli kreiste laut Berichten von Augenzeugen auch über dem Waldheimer Markt sowie zwischen Meinsberg und Gebersbach, stand teilweise in der Luft.

Nach bisherigen Informationen von lvz.de sollen auch vermummte Polizisten, vermutlich SEK-Beamte, im Einsatz sein.

Von Dirk Wurzel