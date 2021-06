Hüne nimmt zierliche 17-Jährige in den Schwitzkasten

Döbeln

Im sozialen Netzwerk Instagram lernten sie sich kennen. Dann sollte das erste Treffen in der realen Welt stattfinden. Das endete schließlich damit, dass ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Ostrau eine zierliche 17-Jährige im Schwitzkasten hält. Das Mädchen erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Gegen den Strafbefehl, den der 19-Jährige daraufhin kassierte, legte er. Einspruch ein. Deswegen fanden sich nun beide vor Richterin Marion Zöllner im Amtsgericht Döbeln wieder.

„Ich habe keine Luft bekommen“

Die Richterin versuchte, sich ein Bild davon zu machen, was da an einem frühen Abend im Februar dieses Jahres in der Stadthausstraße im Döbeln passiert ist. „Wir haben uns getroffen und geredet“, sagte die 17-Jährige, die zum Treffen eine Freundin dabei hatte. Irgendwann schmiss sie ihm an den Kopf, dass sie viel mehr Grips in der Birne hätte als er. „Das war nur ein dummer Spruch“, sagt das Mädchen heute. Dem 19-Jährigen gefiel das aber gar nicht. Als die 17-Jährige mit ihrer Freundin abhauen wollte, kam er hinterher und nahm sie in den Schwitzkasten. „Ich habe keine Luft bekommen“, sagt sie. Während ihrer Aussage vor Gericht zittert sie am ganzen Körper. „Seitdem habe ich Angst vor ihm. Ich traue mich kaum noch raus“, beschreibt sie, wie es ihr seit dem Vorfall geht.

Spruch an den Kopf geknallt

Dass er sie in den Schwitzkasten genommen hat, leugnet der 19-jährige Auszubildende nicht. „Das war in der Situation vielleicht zu heftig“, sagt er auf der Anklagebank sitzend. „Sie hat sich nicht gewehrt oder gesagt, dass sie keine Luft bekommt.“ Warum er das Mädchen in den Schwitzkasten nahm, weiß er heute nicht mehr. Dass es da einen Spruch gegeben haben soll, ja. Was sie gesagt hat, keine Ahnung. „Dann kann es so schlimm ja nicht gewesen sein“, so die vorsitzende Richterin.

Dramatischer empfunden als es war?

Marion Zöllner machte kein Geheimnis daraus, dass sie nicht in Ordnung findet, was das passiert ist – auch, wenn es nur der Schwitzkasten war. „Ich will das nicht verniedlichen“, sagt sie. „Sie sind kein kleiner Mann. Und wenn sie da ein so zierliches Mädchen packen, kann das für sie schon beängstigend sein.“ Trotzdem wertet die Richterin den Schwitzkasten als Körperverletzung an unterster Schwelle. Das Mädchen hat keine körperlichen Folgeschäden erlitten. Dass sie der Vorfall psychisch so sehr mitgenommen hat, könnte laut Richterin auch damit zusammen hängen, dass die 17-Jährige seit fast vier Jahren in psychologischer Behandlung ist. „Könnte es sein, dass Sie deshalb die Situation als dramatischer empfunden haben als sie tatsächlich war?“, fragte sie das Mädchen.

Der Angeklagte entschuldigte sich im Gerichtssaal bei dem Mädchen. „Es tut mir leid. Das war scheiße von mir.“

Angeklagter muss 200 Euro zahlen

Richterin, Staatsanwaltschaft und Verteidiger, Rechtsanwalt Thomas Uhlenbrock, einigten sich schließlich darauf, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Der 19-Jährige muss demnach insgesamt 200 Euro an den Kinderschutzbund in Döbeln zahlen. Auf das Verhängen von Sozialstunden verzichtete die Richterin, weil sich der Angeklagte in der Ausbildung befindet. Sie gab ihm aber eine Warnung mit auf den Weg: „Sie sind schon das zweite Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. Überlegen Sie sich künftig, was sie tun.“ Bereits 2019 kam es schon einmal zu einem Prozess. Auch damals ging es um Körperverletzung. Die Sache ging ähnlich wie diese aus.

Von Stephanie Helm