Hunderte Wanderer genießen Döbelner Frühlingswanderung im Oktober

„Um das Rathaus rum und dann durch den Durchgang!“ Diesen Tipp für Wanderer, die nach Döbeln wollen, gibt Jan Köhler in seiner Bude am Samstagvormittag auf dem Roßweiner Markt unzählige Male mit auf den Weg, zusammen mit den Startkarten für den 37. Döbelner Sachsen-Dreier.

Bei Jan und Friedrich Köhler auf dem Roßweiner Markt gab es nicht nur die Startkarten, sondern auch Richtungstipps. Quelle: Sven Bartsch

Er managt den Startbereich in Roßwein. Die Strecke von Roßwein nach Döbeln ist neu beim Sachsen-Dreier, genauso wie die von Döbeln nach Roßwein.

Auf insgesamt zehn verschieden langen Routen konnten am Sonnabend die Wanderer bei der eigentlich als Frühlingswanderung beliebten Veranstaltung des ESV Lok Döbeln unterwegs sein.

Durchweg positives Feedback

Corona bedingt war auch der 37. Sachsen-Dreier auf den Herbst verschoben worden. Der Lohn für die organisatorischen Mühen des Teams, das am Veranstaltungstag über 40 Leute umfasste: Grandioses Wanderwetter und 1197 Teilnehmer. Das waren 100 mehr als im vergangenen Herbst.

Tina Hoffmann, Yanett Lang, Yannette Lorenz und Sandra Schlegel (v.l.) waren am Samstag vier von 1197 Wanderern. Quelle: Sven Bartsch

Und auch wenn diese Zahl bei weitem nicht an das Aufkommen bei der Frühlingswanderung im April heranreicht – zuletzt waren es um die 4000 Starter –, sind die Veranstalter hoch zufrieden. „Es war rundherum auch viel los“, sagt Organisationschef Axel Weise. Kleine Pannen wurden gemeistert und das Feedback war durchweg positiv.

Langer Tag von 5 bis 20 Uhr

Schon um 5 Uhr am Samstagmorgen schließen Axel Weise und die Helfer das Tor zum Stadion in Großbauchlitz auf. Mit Stirnlampe stehen eine halbe Stunde später bereits die Langstreckler auf der Matte, die sich mit 50 Kilometern den längsten Kanten vorgenommen haben. Gegen 7 Uhr herrscht dann das erste Mal Aufregung: In der Zufahrt zur Alexanderstraße, die zum Stadion führt, hat es einen Auffahrunfall gegeben, so dass die Busse, die für die Wanderer zwischen Döbeln und Roßwein pendeln, nicht zu ihrer Haltestelle kommen. „Die Leute zum ersten Bus haben wir dann woandershin geleitet“, erzählt Axel Weise.

Die gehören zum Sachsen-Dreier dazu: Unzählige Fettbemmchen schmierten die Helfer an den Verpflegungspunkten wieder für die Wanderer. Quelle: Sven Bartsch

Es wird ein langer Tag, der auch mit dem offiziellen Zielschluss um 18 Uhr nicht beendet ist. Bis 20 Uhr wartet das Team um Sebastian Friebe, der im Döbelner Start-Ziel-Bereich den Hut auf hat, beispielsweise auf ein Ehepaar aus Dresden, das auf der Zwölf-Kilometer-Strecke unterwegs war. Erst hatten sich beide verlaufen, dann verknackste sich der Mann den Fuß. „Die Frau ist so schnell wie möglich ins Ziel gelaufen, um uns Bescheid zu geben, ihr Mann kam dann angehumpelt.“

Silke Schmidt aus Döbeln ist mit Besuch aus Leipzig auf der 18 Kilometer langen Schweizerhaus-Strecke unterwegs. Die beiden Frauen genießen das tolle Wetter. Und sparen nicht mit Lob: „Es ist alles so wunderbar organisiert! Perfekt.“ Das empfindet auch ein Wander-Duo aus Nürnberg und dem Allgäu so. Die beiden Männer sind im Ziel ganz aus dem Häuschen: „Wir wandern sehr viel. So etwas wie hier gibt es in dieser Form in Deutschland nicht noch mal.“

Streckenmarkierer werden dringend gesucht

Auch aus Hamburg, Berlin, Leipzig kommen die Teilnehmer. Annett Scholz aus Wermsdorf ist schon zig Mal beim Sachsen-Dreier dabei gewesen. Diesmal läuft die passionierte Wanderin mal schnell die 31 Kilometer von Döbeln aus über Roßwein. Auf dem Rückweg hat sie sich ein bisschen verzettelt. Doch in Mahlitzsch, wo es am Verpflegungspunkt nicht nur Stempel für die Dokumentation der Streckenlänge, sondern auch Fettbemmchen, Tee und Äpfel für die Wanderer gibt, folgt sie einfach der Ausschilderung in Richtung Döbeln und kommt über den Schweizerberg auf abwechslungsreichen Wegen gut ins Ziel.

Auch wenn es zum Start, hier bei Paula und Heike Friebel im Lok-Stadion, eine Karte für die Wanderer gibt, an den Markierungen der Strecken soll unbedingt festgehalten werden. Quelle: Sven Bartsch

An der detaillierten Markierung will das Sachsen-Dreier-Team unbedingt festhalten. Auch, wenn es in dem Bereich personell noch klemmt. Organisatorisch ist man gut aufgestellt. Doch an Helfern, die am Freitag vor der Veranstaltung die Strecken markieren, mangelt es noch. Sechs Stunden lang waren diesmal fünf Markier-Teams auf der Gesamtstrecke unterwegs. Mit mehr Leuten könnte hier für Entlastung gesorgt werden.

Sollte sich da keine Veränderung einstellen, müssen vielleicht Strecken weggelassen werden. Zehn waren es diesmal, zwei mehr als sonst. Das Angebot von Roßwein nach Döbeln und umgekehrt war neu und wurde von vielen genutzt.

Zoe Zettler brachte auf dem Ullrichsberg ihre selbstgekochte Marmelade unter die Wanderer. Quelle: ME

Zoe Zettler hat davon profitiert: Die Zwölfjährige hatte sich auf dem Ullrichsberg mit ihrer selbstgekochten Marmelade platziert, die sie unter die Wanderer brachte. Doch zwei Strecken mehr bedeutet eben auch mehr Aufwand für die Organisatoren.

Sachsen-Dreier bleibt Frühlingswanderung

Die halten trotz guter Resonanz auf die herbstliche Wanderung an ihrem Termin im April fest. Der Sachsen-Dreier soll eine Frühlingswanderung bleiben. Das wünschen sich auch die Wanderer. „Sie sehen den Sachsen-Dreier im April als tollen Auftakt in die Saison nach Weihnachten“, weiß Axel Weise aus vielen Gesprächen. Und zwei Wanderungen im Jahr? „Das würde über unsere Kapazitäten gehen.“

Von Manuela Engelmann-Bunk