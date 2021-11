IG Nossen lädt  ein: Mit Volldampf nach Annaberg

Region Döbeln

Die IG Dampflok Nossen und der Förderverein Zellwaldbahn ändern Tag und Ziel der diesjährigen Adventssonderfahrt. Am 27. November sollte es zum Schlesischen Christkindelmarkt nach Görlitz gehen.

Der findet aber in diesem Jahr nur vom 3. bis 19. Dezember statt. „Deshalb haben wir uns entschieden, die Sonderfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Annaberg-Buchholz zu verlegen. Und wir fahren erst am 28. November, also einen Tag später als geplant. Denn da können wir unseren Fahrgästen noch mehr Zusatzangebote machen,“ verrät Andreas Rost von der IG Dampflok Nossen. Er freut sich, nach einem Jahr Corona-Zwangspause endlich wieder Dampfsonderfahrten anbieten zu können. „Wir hoffen sehr, dass unsere treuen Fahrgäste mit der kurzfristigen Änderung einverstanden sind und genauso begeistert wie bisher mit uns mitfahren,“ ergänzt Rost.

Los geht es von Nossen (7.15 Uhr) über Roßwein (7.40 Uhr) nach Döbeln (8 Uhr). Weitere Zwischenhalte wird es in Limmritz (8.10 Uhr), Erlau (8.30 Uhr), Chemnitz (9.30 Uhr) und Flöha (10.04 Uhr) geben, bevor der Sonderzug (11.44 Uhr) im hoffentlich tief verschneiten Annaberg-Buchholz eintrifft. Zusteigen kann man in Nossen, Roßwein, Döbeln, Limmritz und Erlau. In Erlau wird die Dampflok noch einmal durch die Freiwillige Feuerwehr mit Wasser versorgt.

In Annaberg-Buchholz wartet ein attraktives Freizeitprogramm. Zur Auswahl stehen der Frohnauer Hammer, das Besucherbergwerk Markus Röhling Stolln und das Modellbahnland Erzgebirge. Die einzelnen Stationen werden durch eine Sonder-Buslinie erschlossen. Danach können die Fahrgäste den Tag auf dem Weihnachtsmarkt in Annaberg ausklingen lassen. Und noch ein besonderes Angebot gibt es speziell für Eisenbahnfans: Da der Sonderzug zur Abstellung von Annaberg-Buchholz nach Cranzahl weiterfährt (12.15 Uhr bis 17.15 Uhr) kann man in dieser Zeit alternativ mit der Fichtelbergbahn bis nach Oberwiesental fahren. Auf der Rückfahrt am Abend ab Annaberg-Buchholz (17.45 Uhr) können die Fahrgäste den Lichterzauber des Erzgebirges aus dem Sonderzug heraus genießen. Für alle Kleinen fährt übrigens auch der Nikolaus mit!

Die Teilnahme an der Sonderfahrt ist nur unter Einhaltung der am Reisetag geltenden Covid-19-Auflagen möglich und zulässig. Es gilt ausschließlich die 3-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen, § 7 Abs. 1 Nr. 8 SächsCoronaSchVO). Deshalb sollte schon im Voraus geprüft werden, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Denn der Veranstalter wird kein Sonderrücktrittsrecht bei Nichteinhaltung gesetzlich vorgeschriebener Auflagen einräumen können.

Alle weiteren Informationen zur Sonderfahrt am 28. November nach Annaberg gibt es unter http://www.bwnossen.de/index.php/veranstaltungen/sonderfahrten. Übrigens: Alle bereits für den 27. November nach Görlitz gebuchten Fahrkarten und Zusatzprogramme werden kostenlos storniert oder können auf die Sonderfahrt nach Annaberg-Buchholz umgebucht werden. Bitte melden Sie sich umgehend per E-Mail: kontakt@bwnossen.de

