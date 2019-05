Region Ostrau

Verbände anlegen, mit einem Pieks den Blutzucker messen und Spritzen in Orangen stechen – neun Mädchen der Stauchitzer Oberschule hatten am Donnerstag ein spannendes Erlebnis im Pflegestützpunkt der Döbelner Arbeiterwohlfahrt ( AWO), die dort einen ambulanten Pflegedienst betreibt.

Zum ersten Mal war die AWO bei der Ostrauer Beruferallye dabei, um unter den Achtklässlern Interessenten für die Ausbildung zum Altenpfleger zu finden – oder Pflegefachmann/-frau, wie die standardisierte Ausbildung ab kommendem Jahr heißt.

Vorurteile ausräumen

„Als das Angebot kam, hier mitzumachen, wollten wir die Chance ergreifen“, sagte Pflegedienstleiterin Stefanie Schütze, die sich ob der vielen Interessentinnen erfreut zeigte. „Wenn sich eine davon entscheiden könnte, eine Ausbildung zu machen, wäre das schön“, sagte sie.

Mit der lockeren Art, den Beruf näher zu bringen, sollten Freude und Interesse bei den Mädchen für einen Beruf geweckt werden, der vielen Vorurteilen unterliegt. „Schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitszeiten“, nannte Schütze die gängigsten.

Großes Interesse bei den Schülerinnen

„Aber wir versuchen das durch ausreichend Personal zu vermeiden. Am Wochenende wird es immer Teildienste geben, aber sonst haben wir das kaum. Und wir bieten über unsere Betriebsvereinbarung eine höhere Bezahlung als der Durchschnitt, dazu gibt es Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine Jahresprämie extra“, warb Schütze für das Unternehmen.

Jessica Möbius war eine der Interessentinnen, die sich ernsthaft mit dem Beruf befassen. „Ich hatte eine Oma, die war 92 und wenn wir sie besucht haben, fand ich es sehr schön, sie zu pflegen“, erzählte die 14-Jährige, die sich aber auch in der Kita Ostrau über den Beruf der Erzieherin informierte und beim organisierenden Unternehmen Pietsch Haustechnik über die Bürokauffrau.

18 Berufe in 14 Firmen

Christa Müller, kaufmännische Leiterin bei Pietsch, hatte die Rallye, die im dritten Jahr stattfindet – jeweils im Frühjahr und Herbst mit den Oberschulen Stauchitz und Mügeln – wieder großflächig organisiert.

14 Unternehmen waren dabei, die 18 Berufe vorstellten, darunter auch welche aus anderen Gemeinden wie Vetters Küche aktiv aus Stauchitz, die extra einen Stand an der Eschke-Mühle aufgebaut hatten oder Dachdecker Kunze aus Goselitz.

Schiefer hacken und Blech kanten

Ausbildungsleiter Stephan Kunze begrüßte zwei Gruppen mit insgesamt neun Schülern in der Firma und ging mit diesen tief in die tägliche Arbeit des Dachdeckers. „Wir haben Schiefer gehackt, ein kleines Modelldach eingedeckt, Blechteile gekantet und gezeigt, was beim Schweißen einer PVC-Bahn für ein Flachdach wichtig ist“, berichtete er.

Mit Fabienne Hoffmann hatte er eine besondere Schülerin zu Gast. „Mein Vater ist Dachdecker. Das ist ein vielseitiger Job, in dem man viel machen kann. Mein Vater hat mir schon oft in Dresden gezeigt, was er selbst gebaut hat. Daher könnte ich mir das auch gut vorstellen. Ich brauche nur noch etwas mehr Kraft in den Armen“, sagte die 15-Jährige.

Reifen wechseln im Technikcenter

„Man muss kein Bodybuilder sein, aber es ist trotz des Einsatzes moderner Kräne immer noch ein körperlich schwerer Beruf“, meinte Stephan Kuntze dazu, der auf Bewerbungen der Schüler für Praktika hofft.

Gleiches galt für das Technikcenter Sonntag in Pulsitz. Hier hielt sich Chefin Andrea Sonntag nicht lange bei der Vorrede auf. Sie drückte den sechs Jungen, die am Vormittag kamen, jeweils eine blaue Arbeitsjacke in die Hand und schickte sie zu ihrem Bruder und Ausbildungsleiter René Sonntag in die Werkstatt, wo Florian Winter gleich zum ersten Mal in seinem leben einen Reifen auswuchten durfte. Später durften die Schüler auch noch mit Schlagschraubern die Räder wieder anmontieren.

Von Sebastian Fink