„Ich will meinen Beitrag leisten“

Zschepplitz

Dort ist Bedarf, da helfe ich. Das ist das Credo von Josefine Tzschoppe. War es irgendwie schon immer. Vor wenigen Wochen wurde sie zur Friedensrichterin von Großweitzschen gewählt. Die 33-jährige Zschepplitzerin ist kein unbekanntes Gesicht in der Gemeinde. Sie ist hier aufgewachsen, lebt mit ihrer Familie in ihrem Elternhaus. Und sie engagiert sich in Vereinen.

Als sie hörte, dass ein Friedensrichter für die Gemeinde gesucht wird, wird sie hellhörig. „Ich hab mich erkundigt, welche Voraussetzungen dafür gebraucht werden“, sagt sie. Nur wenig später bewirbt sie sich schon. Als sie sich den Gemeinderäten vorstellt, etwas von sich und ihrem Leben erzählt, stößt sie auf breites Interesse. Die Wahl entscheidet sie für sich. Auf die Frage, ob sie objektiv bleiben kann, wenn sie durch ihre Vereinstätigkeit doch Hinz und Kunz kennt, antwortet sie: „Obwohl ich in vielen Vereinen bin und fast mein ganzes Leben in der Gemeinde lebe, bin ich eher ein zurückhaltender Mensch. Ich beobachte lieber erstmal, halte mich im Hintergrund.“ Für den Fall der Fälle, sie sitzt plötzlich zwischen den Stühlen, weil jemand, den sie gut kennt die Hilfe der Schiedsstelle benötigt, weiß sie Rat. „Dafür gibt es einen Stellvertreter. Der kann den Fall übernehmen, wenn ich es aus irgendwelchen Gründen nicht kann.“

Konflikte entschärfen

Im besten Fall kann sie Konflikte entschärfen bevor sie zum harten Streitfall werden. „Ich will einen Weg finden, mit dem beide Seiten leben können“, hat sie sich fest vorgenommen. Was genau auf sie wartet, weiß sie gar nicht so genau. Sie lässt es auf sich zukommen. Angst davor hat sie keine. Differenzen klären, Kompromisse suchen – das kennt Josefine Tzschoppe von Zuhause. Als Mutter von drei Kindern, in einer Familie, ist man darauf angewiesen, dass alle Parteien miteinander agieren.

Ein Ass im Ärmel hat Josefine Tzschoppe dennoch. Ihre Chefin Anja Helbig ist ausgebildete Mediatorin. Sie weiß, wie man Konflikte entschärft, kennt Lösungswege selbst in ausweglos erscheinenden Situationen. „Mit ihr habe ich im Vorfeld gesprochen. Nicht nur, weil sie mir als meine Arbeitgeberin den Rücken freihält, sondern auch, weil sie mir helfen kann. Ich bekomme von ihr einen kleinen Crashkurs“, erzählt die 33-Jährige. Ohne die Zustimmung ihrer Chefin hätte Josefine Tzschoppe sich nicht um das Amt beworben. Doch auf den Rückhalt ihrer Vorgesetzten und ihrer Familie kann sie von Anfang an zählen.

Zurück in die Heimat

„Seit fünf Jahren bin ich eine Maikirsche“, sagt sie. Als Praktikantin hat sie bei M&M | Maikirschen & Marketing 2016 angefangen. Jetzt gehört sie fest zum Team. M&M unterstützt Regionen, Landkreise und Städte mit professionellem Regionalmarketing. Zu den Geschäftsbereichen zählen die Erarbeitung und Umsetzung von Marketingkonzepten, die Konzeption und Steuerung von Kampagnen sowie das Management von Projekten. Beruflich macht sie, was ihr immer schon am Herzen liegt: Projekte planen, organisieren und kreative Ideen umsetzen.

In Oschatz hat sie ihre berufliche Heimat gefunden. Vorher reiste sie um die Welt, war in Kuba und auf Bali. „Ich habe auf einer Farm gearbeitet und in einer Grundschule Englisch unterrichtet“, sagt sie. Die Zeit hat sie geprägt. „Ich hab da so viel mitgenommen – auch für mich selbst. Man merkt, wie gut man es eigentlich hat.“ Nach dem Studium in Mittweida und Chemnitz zieht es sie nach München. Doch ihr Weg führt sie wieder zurück in die Heimat. „Die Zeit war schön, aber ich wollte wieder in der Nähe meiner Familie sein.“

Beim Trommeln verliebt

Vor 20 Jahren tritt sie dem Carnevalsclub der Westewitzer Muldenschiffer bei. Erst war sie Teil des Fanfarenzugs, spielte die Trommel. „Dort habe ich auch meinen Mann kennen gelernt“, sagt sie mit einem Lächeln. Als jemand für den Vorstand gesucht wird, ist sie zur Stelle. Die 33-Jährige übernimmt den Posten der Schriftführerin. Nebenbei pflegt sie die Facebookseite des Vereins. Organisieren, verwalten, die Dinge am Laufen halten – das ist, was die Zschepplitzerin gut kann. Und was sie gern macht.

Auf ganz ähnliche Weise führt sie ihr Weg zum Heimatverein in Mockritz. Als sie hört, dass im Ort ein Verein gegründet werden soll, dafür aber noch Mitstreiter fehlen, folgt sie dem Ruf. „Mockritz ist nicht so weit weg von Zschepplitz. Und mir war es wichtig, mich für die Gemeinde zu engagieren. Ich wollte einen Beitrag leisten.“ Sie hilft, wie alle Mitglieder des Vereins, bei der Organisation des Parkfestes, ist bei Arbeitseinsätzen dabei. Wann immer es geht, involviert sie ihre Familie. „Mein Sohn ist bei der Saalpolizei zum Fasching dabei oder hilft bei der Grünpflege im Mockritzer Park“, sagt sie. Was sie selbst lebt, das Anpacken und Helfen, gibt sie an ihre Kinder weiter. Das ist ihr wichtig. War es schon immer.

Sie lässt die Dinge auf sich zukommen

Wenn sie Zeit findet zwischen Mutter sein, Arbeit und Vereinsaktivitäten, dann liest sie. Mit Vorliebe etwas Düsteres, am liebsten Krimis oder Thriller. Gelesen wurde in ihrer Familie schon immer. Damit ist sie aufgewachsen. Ihre Oma leitete die Gemeindebibliothek in Zschepplitz. Als sie nicht mehr konnte, sprang Josefine Tzschoppe ein. Damals war sie selbst noch Schülerin. Bis ins erste Studienjahr hinein schloss sie einmal in der Woche die Tür zur Bücherstube auf.

Auf ihren ersten Einsatz als Friedensrichterin wartet Josefine Tzschoppe noch. Erst wird sie vom Amtsgericht vereidigt, bevor sie offiziell ihr Amt antreten kann. „Ein gutes Zeichen wäre ja, wenn der erste Streitfall lange auf sich warten lässt“, sagt sie. Gespannt ist sie trotzdem. Sie lässt die Dinge auf sich zukommen. Und macht dann einfach, was sie am besten kann. Helfen. Und zur Stelle sein, wenn sie gebraucht wird.

Von Stephanie Helm