„Ihr habt’s versaut“: Funkturm-Debatte in Lüttewitz findet jähes Ende

Lüttewitz/Zschaitz

„Ihr habt’s versaut!“ Mit diesen Worten richteten sich Lüttewitzer, die den Bau eines Funkturmes vor ihrer Haustür verhindern wollen, jetzt an die Gemeinderäte von Zschaitz-Ottewig. Seit Monaten wird über das Thema gesprochen, verhandelt und gestritten. Am Mittwochabend fand die Debatte ein jähes Ende.

Zur Erinnerung: Geplant ist, einen 46 Meter hohen Stahlgittermast an einem der höchstgelegenen Punkte am Abzweig „Am Doktorberg“ und den Sieben Linden in Lüttewitz zu errichten. Den Anwohnern ist das zu nah an ihren Grundstücken. Sie wollen den Bau nicht gänzlich verhindern, er soll ihnen aber mindestens 500 Meter weit von der Pelle rücken.

Kompromisssuche

Mehrere Varianten stellte die Deutsche Funkturm GmbH der Gemeinde in Aussicht. Ein Entgegenkommen, dass sie so nicht hätte machen müssen. Statt den Funkturm 50 Meter von der Wohnbebauung zu errichten, will die Firma den Standort um 150 Meter verrücken – in Richtung Goselitz, in den letzten Zipfel des von ihnen bereits gepachteten Flurstücks. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Anlage statt der ursprünglichen 46 Meter nur 37 Meter hoch zu errichten. Auch die Variante einen Schleuderbetonmast statt eines Stahlgittermastes zu errichten, wurde von dem Telekom-Tochterunternehmen angeboten.

Entscheidung getroffen

Jeder einzelne Kompromissvorschlag stieß bei den anwesenden Bürgern auf taube Ohren. Sie fühlen sich hintergangen, daran hat sich auch nach Wochen nichts geändert. Die Gemeinderäte schauten sich die Debatte lange an. Im Februar lehnten sie den Bauantrag ab, seitdem versuchen sie gemeinsam mit den Bürgern einen Kompromiss zu finden. Vergeblich.

Nun bezogen sie ganz offiziell Stellung und nahmen den Lüttewitzern die Entscheidung ab, ehe die Deutsche Funkturm GmbH es selbst tut. Mit lediglich einer Gegenstimme stimmten die Ratsmitglieder dem Bau des Funkturmes, 150 Meter weiter weg als ursprünglich geplant, zu. Auf die neun Meter kürzere Variante verzichteten sie. „Die Gefahr, dass dort am Ende nicht alle Anbieter Platz haben, besteht. Und dann setzt euch in ein paar Jahren vielleicht jemand anderes einen zweiten Funkturm vor die Nase“, begründete Ronald Göllnitz (Freie Wähler), warum er der 46-Meter-Variante zustimmte. Den Schuh wolle er sich nicht anziehen.

260 Meter

Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU), der der Ratssitzung am Mittwoch beiwohnte, vertiefte sich ebenfalls in das Thema. Er ermittelte die genaue Entfernung zwischen geplantem Funkturm und den ersten Häusern. Mit dem angebotenen 150 Meter weit entfernten Standort beträgt die naheste Entfernung zum nächsten Haus 260 Meter. Konkret betreffe das etwa fünf Häuser, die sich im 300-Meter-Radius befinden. Die nächsten Anwohner sind dann schon etwa 417 Meter weit entfernt.

Beide Bürgermeister sowie die Gemeinderäte machten keinen Hehl daraus, den Lüttewitzern eines mit auf den Weg zugeben: Das ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Rein rechtlich – und auch das wurde angesprochen – hätte gar kein Kompromiss gesucht werden müssen. Denn „das Vorhaben der Deutschen Funkturm GmbH ist aus baurechtlicher Sicht vollkommen korrekt“, erklärt auch Bürgermeister Immo Barkawitz (Freie Wähler). Es handelt sich hier um ein priorisiertes Bauvorhaben. Die Telekom-Tochter muss ihrer Versorgungspflicht nachkommen.

Gemeinderäte für alle Bürger

Nicht zuletzt das war einer der Gründe für die Entscheidung der Gemeinderäte. „Bürger treten an uns heran. Die wollen besseren Empfang haben. Und wir sind gewählte Gemeinderäte für alle Bürger, nicht nur der Lüttewitzer“, so Ronald Göllnitz weiter.

Dass die Anwohner mit dem Ausgang der Debatte nicht einverstanden sind machten sie mehr als deutlich. Sie verließen die Sitzung vorzeitig.

Von Stephanie Helm