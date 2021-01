Im April eröffnet Roßweins neuer „Kamelienhof“

Roßwein

Nicht mehr lange, dann wird es in Roßwein neben dem Kamelienhaus des Heimatvereins auch noch einen „ Kamelienhof“ geben. Das ist kein Konkurrenzprojekt zum Roßweiner Gewächshaus mit den nur für kurze Zeit blühenden Pflanzen, sondern es handelt sich dabei um das neue Seniorenpflegeheim der Chemnitzer EURO Plus Senioren-Betreuung GmbH auf dem Baderberg. Dort hat man sich nämlich für einen Namen entschieden, den das Objekt zukünftig tragen soll. Und gemeinsam mit Vertretern des Heimatvereins geschaut, in welcher Form sich die schöne Pflanze auf dem Baderberg außer im Namen widerspiegeln kann.

Kamelie kann im Innenhof gepflanzt werden

„Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit“, sagt Martina Thiele. Die Vorsitzende des Roßweiner Heimatvereins ist gemeinsam mit Stadtgärtner Ingolf Kirschstein, der ebenfalls Vereinsmitglied ist, und der neuen Pflegedienstleiterin des Baderbergs Silke Vogel vor Ort gewesen, um die Bedingungen unter die Lupe zu nehmen. Vor allem die für eine Anpflanzung. Im Innenhof des zukünftigen Heims soll zur Eröffnung im April nämlich mindestens eine Kamelie gepflanzt werden und zukünftig die Bewohner und Gäste erfreuen. Möglich ist das, was die Gegebenheiten betrifft.

Anzeige

In voller Blüte: Die weiße Kamelie in Roßwein. Quelle: Martina Thiele

Doch das ist nicht alles. Der Heimatverein hat jetzt „Hausaufgaben“ bekommen. „Wir suchen jetzt erst einmal Fotos heraus, und möglichst einfache Sorten, deren Namen man sich gut merken kann“, so Martina Thiele. Denn jeder der insgesamt vier Wohnbereiche des Pflegeheims soll den Namen einer bestimmten Kameliensorte erhalten. „Vielleicht nehmen wir auch die vier Standorte in Sachsen, an denen es Kamelienhäuser gibt“, sagt Silke Vogel. Das wären Pirna-Zuschendorf, Pillnitz, Roßwein und Königsbrück. Aber darüber werde noch beraten. Auf jeden Fall soll auf einer Leinwand, die beim Austritt aus dem Fahrstuhl auf jeder Etage in den Blick fällt, ein entsprechendes Bild mit dem dann jeweiligen Namen zu sehen sein.

Vorbehalte gegenüber Pflegeeinrichtungen abbauen

An 13 Standorten, elf in Sachsen, zwei in Bayern, ist die EURO Plus Senioren-Betreuung GmbH aktiv. „Jedes unserer Häuser trägt einen Namen, der Bezug zum jeweiligen Ort hat“, so Pressesprecherin Elke Baumgärtel. Damit will das Unternehmen auch ein Anliegen verdeutlichen: Man will ein Teil des Ortes und offen für alle sein, sich einbringen in das gesellschaftliche Leben der Stadt. „Vorbehalte gegenüber Pflegeeinrichtungen abzubauen, ist uns als Wohlfahrtsverband wichtig“, so Elke Baumgärtel.

Natürlich funktioniere das nicht nur über den Namen, sondern auch mit Kooperationen, die man vor Ort eingehen möchte, mit Angeboten, die für die Senioren und Besucher gemacht werden.

Im Juni 2020 wurde Richtfest auf dem Baderberg gefeiert. Quelle: Sven Bartsch Sven Bartsch

Die Eröffnung im April ist nicht nur baulich abgesichert. Auch personell sehe es schon gut aus. Bereits seit Dezember hat das Haus ein gut erreichbares Info-Büro in der Döbelner Straße, wo Silke Vogel nicht nur Anfragen für einen Bewohnerplatz entgegennimmt, sondern auch Bewerbungen als Mitarbeiter möglich sind. Auch wenn das neue Heim ja nicht von Anfang an voll belegt sein wird und der Personalstamm entsprechend sukzessive aufgebaut werde, suche man jetzt schon nach einer Pflegefachkraft für die Dauernachtwache. Dieses Modell ermöglicht übrigens dem Rest der Belegschaft ein Zwei-Schicht-System.

Von Manuela Engelmann-Bunk