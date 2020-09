Döbeln

Im Dezember soll die neue Muldenbrücke an der Schillerstraße freigegeben werden. Schon in zwei Wochen soll im östlichen Abschnitt der Döbelner Schillerstraße der Asphalt eingebaut werden. Anschließend soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Danach sind noch Arbeiten in den einmündenden Straßen notwendig.

Seit Februar wird in diesem Bereich des Gründerzeitviertels der Stadt Döbeln intensiv gebaut. Um die neue Brücke bestmöglich an das innerstädtische Döbelner Straßennetz anzubinden wurde die Schillerstraße zwischen der Kreuzung Straße des Friedens und der Kreuzung Gabelsberger Straße auf einer Länge von etwa 150 Metern grundhaft ausgebaut. Daran beteiligten sich der Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal, die Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft, die Stadtwerke und die Stadt. Die Straße und alle darunter liegende Leitungen wurden vor der Brückenfreigabe komplett erneuert. Die Stadtwerke machten zudem das vorhandene Trafohäuschen hochwassersicher.

Anzeige

Keine Einbahnstraße mehr

Ursprünglich sollten die Arbeiten bis Ende August beendet werden. „Es kam aber zu Verzögerungen, weil Telekomleitungen umverlegt werden mussten, die sich unmittelbar unter den künftigen Bordsteinen befanden“, schildert Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Schillerstraße wird in Zukunft auch in dem Bereich in beiden Richtungen befahren. Parken ist dann nur noch längs der Fahrtrichtung möglich. Um die wegfallenden Parkplätze zu ersetzen, hatte die Stadt Döbeln in den vergangenen Jahren mehrere öffentliche Parkplätze in dem Viertel neu gebaut.

Straßendamm für neue Brücke

In den vergangenen Wochen wurde ein Teil der Kappen betoniert. Die Stützmauer am östlichen Ende der Brücke ist dagegen bereits fertig. Derzeit wird auf der Schillerstraßenseite der Damm aufgeschüttet.

5,4 Millionen Euro wird die neue 95 Meter lange und knapp zwölf Meter breite Brücke kosten. 4,7 Millionen Euro trägt davon der Freistaat Sachsen, 750 000 Euro kommen aus dem Döbelner Stadtsäckel. 300 000 Euro legten die Versorgungsunternehmen für die Umverlegungen ihrer Kabel und Rohre dazu. 175 Metern Lärmschutzwände gehören ebenso zum Projekt.

Die Oberbrücke, die aktuell am Tag 17 700 Fahrzeuge passieren, soll mit der neuen Brücke deutlich entlastet werden. Der von der neuen Brücke abfließende Verkehr soll über die Sörmitzer Straße zum Dresdner Platz und von da aus auf der Dresdner Straße in Richtung Döbeln-Ost rollen.

Wer aus der Gegenrichtung auf die Brücke fahren möchte, muss über den Kreisverkehr und die Wappenhenschstraße auf die Sörmitzer Straße Richtung neuer Brücke fahren. Im Juni wurden auf Sörmitzer Uferseite daran gebaut, einen Schleichverkehr über die Oberranschützer Straße möglichst unattraktiv zu machen.

Die neue Brücke Am 24. Mai 2019 wurde für die neue Muldebrücke an der Schillerstraße der Grundstein gelegt. Seit 100 Jahren wird über diese Brücke in Döbeln geredet. Beim Bau des Gründerzeitviertels wurde extra dafür Platz gelassen. Insgesamt 8000 Kubikmeter Boden, 695 Meter Großbohrpfähle und 1800 Quadratmeter Spundwände zur Baugrubensicherung wurden benötigt. 730 Kubikmeter Stahlbeton, 846 Kubikmeter Spannbeton sowie 115 Tonnen Stahl stecken schon in dem Bauwerk.

Von Thomas Sparrer