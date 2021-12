Im Döbelner Volkshaus: Impfen an sechs Tagen pro Woche

Döbeln

In Mittelsachsen sind weitere elf Menschen am Corona gestorben. Die Zahl der Toten im Landkreis stieg zum Freitag auf 780.

746 neue, per PCR-Test nachgewiesene Infektionen meldete das Gesundheitsamt am Freitag. Seit Beginn der ersten Welle hatte damit fast 50 000 Mittelsachsen (49182) eine Infektion mit dem Virus. Am Freitag lagen 156 Corona-Patienten in mittelsächsischen Krankenhäusern. Das sind acht weniger als am Vortag. 26 von ihnen mussten künstlich beatmet werden. Das sind zwei mehr als am Donnerstag.

Der Inzidenzwert stieg wieder leicht an auf 1482,7 (+20,2).

Indes wird in der Großen Kreisstadt Döbeln künftig ganz massiv gegen Corona geimpft. Bis Jahresende stehen Impfteams des DRK ab jetzt montags bis samstags 9 bis 17 Uhr im Volkshaus mit bis zu 190 Impfdosen pro Tag bereit. Seit Freitag läuft das Ganze. Termine dafür sind im Moment ausschließlich online über das Serviceportal des Freistaates Sachsen und des DRK unter https://sachsen.impfterminvergabe.de/ buchbar.

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser bittet die Bevölkerung darum, älteren Menschen ohne Internet bei dieser Terminbuchung zu helfen. Unabhängig davon werde im Döbelner Rathaus versucht, eine telefonische Anmeldemöglichkeit gerade für ältere Menschen zu organisieren. Ziel, so Liebhauser, sei es weiterhin, auch im Klinikum Döbeln ein regelmäßiges Impfangebot zu schaffen. In dieser Woche hatten sich im Döbelner Volkshaus bis Mittwoch bereits 585 Menschen impfen lassen.

Von Thomas Sparrer