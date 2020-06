Im Finanzamt Döbeln wieder Besucherverkehr möglich

Region Döbeln

Mitarbeiter des Finanzamtes Döbeln stehen den Bürgern in der Informations- und Annahmestelle ab sofort wieder persönlich zur Verfügung. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist ein Besuch der Behörde aber bis auf weiteres nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Dafür wurde die Rufnummer 03431/ 653-337 eingerichtet. Darüber informiert Amtsvorsteherin Stefanie Rehwagen.

Trotz Corona weiter gearbeitet

„Das Finanzamt Döbeln musste zur Minimierung des Infektionsrisikos im März für den gesamten Besucherverkehr geschlossen werden. Das war jedoch nicht gleichbedeutend mit der Einstellung der Tätigkeit hier im Amt. Im Gegenteil. Wir haben im Innendienst den regulären Betrieb fortgeführt“, erklärt Rehwagen. Nun freue sich die Amtsvorsteherin, dass die Informationsstelle wieder geöffnet ist. Der Besucherbereich sei nach geltenden Hygiene- und Schutzvorschriften räumlich angepasst und entsprechend ausgestattet worden.

Vordrucke zuschicken lassen

Wer die Steuererklärung in Papier einreichen möchte, sollte sich laut Amtsvorsteherin die benötigten Vordrucke weiterhin vom Finanzamt per Post zuschicken lassen. Die Vordrucke könnten schriftlich, telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Das betreffe vor allem den 2019 neu eingeführten Vordruck zur vereinfachten „Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften“ für Pensionäre und Rentner.

Service-Portal Elster nutzen

Bürger, die Unterlagen persönlich im Finanzamt Döbeln abgeben möchten, werden gebeten diese vor Ort in den Finanzamtsbriefkasten einzuwerfen. Darüber hinaus stehe den Bürgern das 24 Stunden-Serviceportal der Steuerverwaltung „Mein Elster“ (www.elster.de) mit allen Möglichkeiten rund um die Erstellung und Übermittlung der Steuererklärung zur Verfügung. Elster biete einen schnellen, sicheren und papierlosen Zugang zu den sächsischen Finanzämtern. Außerdem könnten eine unverbindliche Steuerberechnung durchgeführt, aus dem Vorjahr Daten übernommen und der Bescheinigungsabruf (Vorausgefüllte Steuererklärung) genutzt werden.

Antworten auf allgemeine steuerliche Fragen gibt es am zentralen Info-Telefon der sächsischen Finanzämter. Dieses ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0351/7999 7888 erreichbar.

Ausbildungsplätze frei

Für die Ausbildung zum Finanzwirt ab 1. September 2020 sind noch Plätze zu vergeben, Bewerbungen bis 30. Juni möglich. Auch für den Ausbildungs- oder Studienbeginn 2021 ist das Bewerbungsfenster bereits geöffnet.

Während der zweijährigen dualen Ausbildung zum Finanzwirt wechseln sich Unterricht am Ausbildungszentrum Bobritzsch (bei Freiberg) mit Praxisphasen in einem der 24 sächsischen Finanzämter ab.

Das dreijährige Studium mit Schwerpunkt Steuerverwaltung führt zum Abschluss als Diplom-Finanzwirt (FH). Die Studienzeiten an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege Meißen (FH) werden von Praxisabschnitten in den Finanzämtern begleitet.

Schüler, die einen Einblick in die Arbeit der Steuerverwaltung erhalten möchten, können ihr Betriebspraktikum im Finanzamt Döbeln absolvieren.

Informationen zum Bewerbungsverfahren und zu Praktika unter www.nachwuchs-fuer-die-steuer-klasse.de; Bewerbungen für den Ausbildungs- oder Studienbeginn 2021 unter www.hsf.sachsen.de/bewerberportal/

