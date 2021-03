Im Gerichtssaal: Döbelnerin bekennt Mitangeklagtem ihre Liebe

Döbeln/Dresden

Es gibt romantischere Orte für Liebesbekundungen. Aber eine 44-Jährige Döbelnerin nutzte am Montag dafür Verhandlungssaal 1.82 des Dresdner Landgerichts, den Schwurgerichtssaal. Hier, wo unter anderem schon der Kannibale vom Gimmlitztal und die Mädchenkiller von Klipphausen auf der Anklagebank saßen, sprach die Frau ergreifende Worte. Zuvor hatte sie ihr Urteil gehört. Zweieinhalb Jahre Haft als Gesamtstrafe für den Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie in zwei tatmehrheitlichen Fällen das Handeltreiben damit. Bevor sich die Kammer zur Beratung zurückzog, hatten die Angeklagten das letzte Wort. Er sagte nichts. Aber sie. Zuerst kondolierte sie ihrem Mitangeklagten zum Tod eines Familienangehörigen. „Peter*, ich liebe Dich“, brach es dann aus ihr heraus.

Keine Haftgründe mehr

Dabei hätte sie ihm das auch außerhalb des Gerichts sagen können. Denn beide sind wieder freie Leute. Ihren Haftbefehl hob die Kammer auf, weil abzüglich der Zeit in Untersuchungshaft und vorausgesetzter Zwei-Drittel-Entlassung noch weniger als ein Jahr von den zweieinhalb Jahren übrig ist. Das rechtfertigt nicht mehr, den Haftgrund Fluchtgefahr anzunehmen, wie es Richter Thomas Mrodzinsky, Vorsitzender der 16. Großen Strafkammer des Dresdner Landgerichts, begründete. Den 30-jährigen Angeklagten verurteilte die Kammer ohnehin zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Schon allein deswegen konnte die Kammer den Haftbefehl killen.

Schweigender Hauptbelastungszeuge

Die große Frage in diesem Prozess war: Was glaubt man einem schweigenden Hauptbelastungszeugen? Alles? Gar nichts? Einen Teil? Der Serbe, den die Polizei am 2019 mit jenen verhängnisvollen sieben Kilo Crystal im Dresdner Hotel am Terrassenufer festgenommen hatte und der in seinem eigenen Prozess die Döbelner belastete, schwieg nun. Er könne sich der falschen Verdächtigung und der Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft schuldig machen, wenn er jetzt als Zeuge etwas sage, begründete Rechtsanwalt Andreas Baereke als Zeugenbeistand. Zeugen müssen nicht aussagen, wenn sie sich selbst belasten würden.

„Aussage eines Lügners“

Daher glaubten die Verteidiger der Frau dem Serben nicht, dessen Aussage das Gericht über Dritte in die Hauptverhandlung einführte: Richterinnen der 14. Strafkammer des Dresdner Landgerichts, ein Staatsanwalt, Polizisten. „Ich sage nichts, weil ich mich selbst belasten könnte – das ist der größte Bruch, den es überhaupt geben kann“, würdigte Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich das merkwürdige Aussageverhalten des Serben. Das reiche nicht, um seine Mandantin des zweimaligen Drogenhandels – sie soll vom Serben zweimal je zehn Gramm Crystal erhalten haben – zu überführen und auch nicht, um sich des Mitbesitzes an den sieben Kilo Crystal schuldig zu machen. Freispruch lautete daher der Antrag des Verteidigers. Sein Mitverteidiger, Rechtsanwalt Robert Zukowski, sagte: „Aufgrund der Aussage eines Lügners kann man niemanden verurteilen.“

„Dünne Beweislage“

Ähnlich beurteilten auch die Verteidiger des 30-Jährigen die Aussagen des Serben. Rechtsanwalt Hendrik Klee nannte sie „hochproblematisch“, sein Kollege Andreas Gumprich meinte, dass „aufgrund dieser dünnen Beweislage ein Tatnachnachweis nicht geführt werden kann“ und sein Mandant freizusprechen sei. Hilfsweise, also falls die Kammer den 30-Jährigen für schuldig befindet, sollte sie ihn zu anderthalb Jahren mit Bewährung verurteilen.

30-Jähriger will aus Döbeln wegziehen

Die Kammer beurteilte die Aussage des Serben als glaubhaft. Zudem stützen diese objektive Beweise. So fanden die Spurenermittler beispielsweise DNA der Angeklagten an der Tasche mit dem Crystal. „Er ist dort reingezogen worden, hätte zwar nein sagen können, aber nicht derjenige, der die Idee hatte. Sie war auch nicht die Initiatorin der Reise“, sagte der Kammervorsitzende über die Tatbeteiligungen der Angeklagten. Zwar ging die Kammer davon aus, dass der Serbe mit den sieben Kilo nach Dresden fuhr mit einer vagen Verkaufsabsicht. Aber dass die Angeklagten dem Serben beim Drogenhandel helfen wollte – „davon konnte sich die Kammer nicht überzeugen“. Darum fiel auch das strafschärfende Handeltreiben unter den Tisch und es blieb beim Besitz. „Für Sie spricht, dass weder abstrakt noch konkret die Gefahr bestand, dass die Betäubungsmittel in Umlauf gelangen“, sagte Richter Mrodzinsky.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 30-Jährige erklärte allerdings bereits, auf Rechtsmittel zu verzichten. Er will aus Döbeln wegziehen. Verteidiger Gumprich hat bereits mit dem ehemaligen Arbeitgeber des Mannes gesprochen und vermittelt, dass sein Mandant wieder dort anfangen kann.

*Name geändert

Von Dirk Wurzel