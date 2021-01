Im Harthaer Pflegeheim ist das Gröbste wohl überstanden

Hartha

Das Coronavirus grassiert in Hartha. Mit einer 7-Tage-Inzidenzzahl von 935,4 belegt Hartha in Mittelsachsen den zweiten Platz in dieser Statistik. Nur Leisnig hat im Landkreis mit 994,8 eine höhere Inzidenz. Sachsenweit weisen nur drei Gemeinden im Vogtlandkreis einen höheren Wert auf. In den letzten sieben Tagen haben sich in Hartha 65 und in Leisnig 82 Personen mit dem Virus neu infiziert (Stand 20. Januar).

Wie ein Lauffeuer

Auch im Pflegeheim Schönerstädt in Hartha gab es Coronafälle. Ende Dezember den Ersten, das bestätigte die Heimleitung. „Wir wissen nicht, wie das Virus ins Haus gekommen ist. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären“, sagt Heimleiterin Simone Gerson. „Wir tun alles, aber das Virus lässt sich nicht aufhalten. Es ist wie ein Lauffeuer.“

Bei rund 30 Bewohnern und Mitarbeitern war das Testergebnis seit dem 28. Dezember positiv. Das Heim stand bis zum 19. Januar unter Quarantäne. Angehörige durften nicht mehr zu Besuchen kommen. Die Wohnbereiche wurden strikt getrennt. Die Heimleitung teilte Mitarbeiter einzelnen Wohnbereichen fest zu. Niemand durfte mehr zwischen den Gruppen wechseln. Zudem mussten die Mitarbeiter im Vollschutz, also im Overall, mit Maske und Visier arbeiten. „Das ist eine enorme Belastung für alle“, sagt Simone Gerson. Das Virus breitete sich dennoch aus.

„Das ist keine normale Grippe“

Den Infizierten ginge es in den ersten Tagen meist noch gut und sie hätten kaum Symptome. Dann würde sich der Gesundheitszustand aber schlagartig verschlimmern. „Die Situation macht uns traurig. Wir haben alles getan, testen jeden Tag alle Bewohner und Mitarbeiter, aber das Virus ist heimtückisch“, sagt Heimleiterin Gerson. „Ich kann die Leute einfach nicht verstehen, die behaupten, dass es das Virus nicht gäbe. Das ist keine normale Grippe.“

Das Gröbste sei nun überstanden. Auch wegen der guten medizinischen Betreuung. „Ich bin sehr glücklich über unsere Hausärzte. Sie standen jeden Tag an unserer Seite und haben uns Mut gemacht“, sagt Gerson. In den letzten zwei Tagen habe es keine neuen positiven Tests gegeben. Und so hofft die Heimleiterin, dass bald wieder ein bisschen Normalität im Heim einkehren kann. „Wir möchten ab der kommenden Woche wieder Besuche ermöglichen“, sagt sie.

Keine Impfung wegen Immunität

Auch Impfungen könnten ein Schritt hin zur Normalität bedeuten. „Wir gehen aber davon aus, dass wir nicht unter den Ersten sein werden, die geimpft werden, weil wir Coronafälle im Haus hatten und jetzt bei den Betroffenen eine Immunität da ist. Ich denke, dass unsere Bewohner erst im Mai oder Juni im Heim geimpft werden. Für die Bewohner, die noch kein Corona hatten, ist das aber natürlich nicht gut“, sagt Simone Gerson. Deshalb habe sie auch die Angehörigen schon gebeten, sich privat um Impftermine zu kümmern. „Aber auch das klappt nicht. Bei der Hotline ist kein Durchkommen.“

Landkreis will keine Zahlen nennen – Keine Maßnahmen für Hartha und Leisnig geplant

Wie viele Personen sich insgesamt in Hartha und Leisnig seit Ausbruch der Coronapandemie mit dem Virus infizierten, ist nicht bekannt. Das Landratsamt Mittelsachsen gibt dazu keine gemeindespezifischen Zahlen preis. „Gerade in kleinen Kommunen mit wenigen Infektionen würden die Zahlen gegebenenfalls Rückschlüsse auf die betreffenden Personen zulassen. Deshalb haben wir uns gegen eine Veröffentlichung entschieden“, sagt der Pressesprecher des Landkreises, André Kaiser. Auch zu den Infektionszahlen in Wohnheimen schweigt das Landratsamt.

Auf Anfrage der DAZ informierte das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass kommunale Behörden abhängig von der aktuellen regionalen Infektionslage verschärfende Maßnahmen ergreifen könnten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Laut Landkreis Mittelsachsen sind für Hartha und Leisnig aber keine Maßnahmen geplant.

Von Tim Niklas Herholz