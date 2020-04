Waldheim

Welcher Laden hat derzeit noch auf, wer liefert eventuell nach Hause? Informationen über das Geschäftsleben der Stadt während der Corona-Zeit gab es bisher nicht gebündelt. Manch einer informiert im Internet auf Facebook, andere auf ihren jeweiligen Homepages oder lediglich per Aushang im Schaufenster.

David Noelte, Geschäftsführer von Misaxnet, hat mit seinen Mitarbeitern ein Internet-Branchenbuch für die Corona-Zeit programmiert. Quelle: privat

Das wird nun anders, ist es auch schon. „In den sozialen Netzwerken gab es viele Fragen, welche Leistungen die Gewerbetreibenden derzeit anbieten“, sagt David Noelte, Geschäftsführer von Misaxnet. „Also haben wir uns hingesetzt und eine Plattform programmiert, wo sich Gewerbetreibende eintragen können.“ Der Service ist kostenlos. Wie David Noelte sagt, stecken in der Programmierung der Seite Sachsen.Network aber schon ein paar Stunden Arbeit. Diese Plattform bietet nun eine schnelle und einfache Möglichkeit, sich über aktuelle und geänderte Öffnungszeiten und gesonderte Hinweise der lokalen Gewerbetreibenden auf einen Blick zu informieren. Sie ist quasi ein Branchenbuch für die Corona-Zeit.

Das Angebot richtet sich nicht nur an Händler und Dienstleister aus Waldheim. Mitmachen können alle Gewerbetreibenden aus der Region. Sie schreiben einfach eine Email an: eintrag@sachsen.network Diese prüfen dann die Administratoren und bringen die Infos auf die Seite. Als dieser Artikel im Internet aufging, verzeichnete die Seite sieben Waldheimer Gewerbetreibende. So weiß man zum Beispiel, dass der „Grüne Bambus“ derzeit zu hat und Charlys Bistro Essen auf Bestellung zur Abholung verkauft.

Von Dirk Wurzel