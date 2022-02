Im Notfall bereit: Mockritzer Feuerwehr rüstet sich für Autobahneinsätze

Mockritz

Stück für Stück und immer dann, wenn gerade etwas Geld zur Verfügung stand, wurde in den letzten Jahren ein hydraulischer Rüstsatz für die Ortswehr in Mockritz angeschafft. „Damit können die Kameraden auch überörtlich tätig werden beispielsweise bei Einsätzen auf Autobahnen“, weiß Hauptamtsleiterin Denise Lange. Bisher konnte die Mockritzer Wehr zu solchen Einsätzen nicht ausrücken, weil eine entsprechende Ausrüstung fehlte. Jetzt geht das. Zumindest fast. Denn damit die Mockritzer Wehr für genau solche Einsätze bei der Leitstelle „freigeschaltet“ werden kann, fehlt noch ein kleines, aber wichtiges Detail: eine Halterung für den frisch angeschafften, hydraulischen Stempel. Dieser Stempel gehört zum sogenannten hydraulischen Rüstsatz, mit dem die Kameraden beispielsweise eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen retten können. Schere und Spreizer gehören dazu, der Stempel macht die kleine Ausführung des Rüstsatzes komplett.

Schere, Spreizer, Stempel

So kann mit der Rettungsschere das Dach eines Fahrzeuges abgenommen werden oder auch gezielte Schnitte am Unfallfahrzeug vorgenommen werden. Der hydraulische Stempel ermöglicht es, Fahrzeugteile oder die gesamte Fahrzeugfront von einer Person wegzudrücken, um sie zu befreien. Mit dem Rettungsspreizer werden Fahrzeugtüren aufgespreizt, die Tür wird sozusagen vom Fahrzeug weggedrückt und somit aus Schloss und Scharnieren herausgerissen. Der hydraulische Rettungssatz ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Feuerwehren zu den entsprechenden Einsätzen auf der Autobahn gerufen werden können. In erster Linie werden zu solchen Einsätzen die Feuerwehren aus Döbeln und Leisnig angefordert. Die Mockritzer Wehr könnte hinzugerufen werden, wenn weitere Hilfe benötigt wird.

Mit Fördermitteln aufgerüstet

Die einzelnen Gerätschaften rüstete die Gemeinde Großweitzschen in den vergangenen drei Jahren mit Hilfe der Feuerwehrförderung nach. Jetzt, wo der Rüstsatz komplett ist, musste eine Lösung her, wie alles sicher auf einem Fahrzeug untergebracht werden kann. Deshalb soll nun ein spezieller Umbau am Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) vorgenommen werden. „Es muss ein Zwischenboden mit Ausschubfach eingebaut werden“, erklärt Ortswehrleiter Michael Winkler. Solche Geräte lassen sich nicht einfach irgendwo reinlegen. „Das wiegt was und muss ordentlich verlastet werden. Ein einfacher Haltegummi reicht da nicht.“ Knapp zehn Kilogramm wiegt ein solcher hydraulischer Stempel. Die RKB Karosseriewerk GmbH übernimmt die notwendigen Umbauarbeiten. Diese Spezialanfertigung kostet die Gemeinde rund 2800 Euro.

Diskussion um Haushaltsvorgriff

Der Anschaffung mussten die Gemeinderäte von Großweitzschen grünes Licht geben. Denn es handelt sich dabei um einen Haushaltsvorgriff. Der Haushalt für das aktuelle Jahr ist noch nicht fertiggestellt. Für CDU-Rätin Susann Munz ist es unverständlich, warum die Anschaffung nicht aufschiebbar ist – zumindest solange, bis der Haushaltsplan steht und auch die Gemeinderäte wissen, wie viel Geld der Kommune in diesem Jahr zur Verfügung steht. Ähnliche Kritik übten sie und andere Gemeinderäte schon bei der Anschaffung einer Kita-Software (die DAZ berichtete).

„Steht die Mockritzer Wehr für solche Einsätze zur Verfügung kann das auch Einnahmen für die Gemeinde generieren“, führt Denise Lange ins Feld. Und wenn die Gerätschaften schon da sind, dann sollen sie auch aufs Fahrzeug. Das sieht auch Ortswehrleiter Michael Winkler so.

24 aktive Kameraden zählt die Mockritzer Wehr aktuell. Die Frage, ob die Wehr im Notfall überhaupt einsatzbereit ist, kann Michael Winkler bejahen. „Wir haben einige Schichtarbeiter dabei, zwei, drei Leute sind zudem in der Gemeinde aktiv. Im letzten Jahr konnten wir jeden Einsatz machen und mussten nichts ablehnen.“ Die Einsatzbereitschaft soll mit Hilfe der Umbauarbeiten erweitert werden. Und das nützt am Ende allen. Deshalb sollen die Kosten für den Umbau auch nicht möglichen Einnahmen gegenrechnet werden, findet Gemeinderatsmitglied Sascha Suhr (Die Linke). In erster Linie gehe es darum, Leben zu retten.

Von Stephanie Helm