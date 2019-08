Döbeln

Sven Weißflog ist ein streitbarer Geist, der selten mit dem Strom schwimmt, der Opportunismus hasst und dem es beim Zupacken oft nicht schnell genug geht. Der 55-Jährige mischt mit Unterbrechungen seit 1990 in Döbelns Kommunalpolitik mit. Jetzt haben ihn die Freie Wähler in Sachsen auf ihrer Kandidatenliste für den Landtag nominiert.

Bürgerbewegungen, wie die Freien Wähler, liegen dem Bauingenieur und Bauunternehmer aus Döbeln. Zur Wendezeit engagierte er sich für das Neue Forum. Er versuchte, diese Ideen der DDR-Bürgerbewegung einzubringen, als er in Döbeln die SDP, die Vorläuferin der ostdeutschen SPD, mitgründete. Als die West-SPD die zunächst eigenständigen Ostsozis übernahm, war für Weißflog klar: „Parteien sind nichts für mich“. Er hätte damals viel mehr aus dieser Wendezeit und auch einiges aus der DDR mit in die neue Bundesrepublik gerettet. Doch mit westlicher Arroganz sei damals vieles einfach weggewischt worden und dann seien zu viele im Westen weggelobte Glücksritter über den Osten herein gebrochen.

„„Den damit verbundenen Identitätsverlust schleppen viele Ostdeutsche bis heute mit sich herum. Der Osten wurde zum Absatzmarkt und bestenfalls zur verlängerten Werkbank. Das sei bis heute so geblieben. Deshalb schlägt Sven Weißflogs Herz für den Mittelstand und ist er auf Döbelner Unternehmen wie Partzsch stolz. „Solche Betriebe müssen wir fördern. Dazu brauchen wir neben deren Wertschöpfung hier auch Forschung und Entwicklung bei uns in der Region. Damit es auch für unsere gut ausgebildeten Kinder gut dotierte Jobs in der Region gibt“, sagt der dreifache Familienvater. Seine beiden erwachsenen Kinder Martin (35) und Lisa (28) konnte er dazu gewinnen, in die Region zurück zu kehren. Martin betreibt den Bioladen in Döbeln. Lisa ist Hebamme. Mit der Liebe seines Lebens, Alexandra, hat er noch Tim (12). Nächstes Jahr will er sie heiraten.

Weißflog brennt für die Region. Von 1990 bis 1994 saß er mit SPD-Mandat im Döbelner Stadtrat. Dann stieg er aus. Nach der Jahrhundertflut 2002 drängt ihn das von ihm mitgegründete Bündnis „ Döbeln geht nicht unter“, sich wieder in der Lokalpolitik zu engagieren. Seitdem ist er als Freier Wähler immer wieder in den Döbelner Stadtrat gewählt worden.

„Nach dieser Flut sind so viele Leute aufgestanden, um die Stadt aus dem Schlamm zu holen. Das gab einen Schub und viele tolle Ideen“, sagt er und ärgert sich zugleich, weil so vieles an starrer Förderpolitik und starrem Denken gescheitert ist. Für Weißflog steht deshalb fest, was sich in der Landespolitik ändern muss: Förderprogramme seien zu starr und unflexibel. „Manchmal werden Dinge gemacht, weil sie gefördert werden. Für mich muss der Blick der Politik von unten nach oben gerichtet sein.“ Das gelte auch bei Sicherheit, Integration, Klima oder Bildung. Es brauche mehr Freiraum für Entscheidungen vor Ort. Anstelle 1000 Stellen für die Polizei braucht es Effizienz und Wertschätzung, damit der Polizeiberuf wieder Spaß macht. Gerichte müssen effektiver und konsequenter Recht sprechen können. Überhaupt müsse Geld nachhaltiger eingesetzt werden. „Stattdessen ersticken wir alle im Papierkram. Noch mehr Formulare, noch mehr Blödsinn. So gehen Projekte finanziell durch die Decke“, schimpft er.

Doch er will nicht Wutbürger sondern Mutbürger sein und Dinge anpacken. „Wir brauchen bei vielen Themen einen Paradigmenwechsel.“ Dazu müsse der Regierungsapparat beweglicher und entschlackt werden. „Wir reden bei der Wiederbelebung der Bahnstrecke Döbeln-Dresden von Summen, die an anderer Stelle für einige Kilometer Autobahn problemlos durchgewunken werden.“ Vieles würde Sven Weißflog gern verändern. „Ich vertraue auf die Demokratie, auch wenn die manchmal anstrengend und langwierig ist. Es gibt dazu keine Alternative“, sagt er. Dabei sieht er sich als Liberaler, der Achtung vor jedem Menschen hat, egal wo er herkommt. Deshalb unterstützt er viele Vereine und Initiativen im Sinne einer starken und weltoffenen Döbelner Bürgerschaft.

Von Thomas Sparrer