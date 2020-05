Im Roßweiner Wolfstal wird ab nächster Woche ganz genau gezählt

Roßwein

750 ist die magische Zahl. So viele Besucher dürfen sich in dieser Saison gleichzeitig im Roßweiner Freibad aufhalten. Das öffnet nächste Woche Freitag seine Pforten. Später als andere Freibäder in der Region. Doch das ist ein Umstand, der nichts mit der Corona-Pandemie zu tun hat.

Schon immer haben sich die Roßweiner etwas mehr Zeit gelassen mit der Öffnung, was mit der Lage des Bades im Tal, am Rande des Waldes zu tun hat. Der Freitag aber sei günstig, so Badchef Jens Göhler. Für den Fall, dass am 5. Juni tatsächlich bombastisches Badewetter herrsche, habe man vielleicht trotzdem nicht gleich ganz so viele Gäste wie an einem Wochenende. Und das wiederum ist unter den aktuellen Bedingungen gar nicht so schlecht. Denn: Für die Badegäste gibt es im Gegensatz zu sonst ein paar Dinge zu beachten. Und für die Mitarbeiter des Freibades natürlich auch.

Abstand, Abstand, Abstand

Die Auflagen, unter denen das Freibad öffnen darf, sind vergleichbar mit denen für viele andere öffentliche Einrichtungen. Es wird Hinweistafeln mit den einzuhaltenden Abstandsregeln geben. Desinfektionsmittelspender werden sowohl am Eingang als auch im Sanitärbereich zur freien Benutzung aufgestellt sein. Geregelt werden muss auch die Zahl jener, die die Toilette nutzen. Im Roßweiner Freibad können das aufgrund der räumlichen Bedingungen jeweils nur ein Mann und eine Frau zur gleichen Zeit sein. Der Duschbereich wird geschlossen bleiben, um die dort vorhandenen Toiletten noch mit nutzen zu können. Eingeschränkt wird auch die Nutzung der Umkleideschränke sein. Überall dort, wo es naturgemäß zu Ansammlungen von Besuchern kommen kann, werden Abstände markiert. So auch an den Sitzgelegenheiten rund um die Wasserbecken.

„Wir werden die Situation erst einmal beobachten“, sagt Jens Göhler dazu, wie er mit seinen Mitarbeitern die neue Lage handhaben wird. In seiner Zeit als Badchef hat er noch nichts Vergleichbares erlebt. In seinem ersten Jahr 2008 brannte die Sauna, 2013 kam das zweite Hochwasser. Andere Herausforderungen als die aktuelle.

Vorerst eingeschränkte Öffnungszeiten

Die ist in Jens Göhlers Augen lösbar, auch wenn er weiß, dass sich insbesondere jugendliche Badbesucher womöglich nicht einfach so an die neuen Vorschriften halten werden. Und so gilt etwa für den Rutschenbetrieb: Werden die Abstandsregeln nicht befolgt, wird die Rutsche geschlossen. Personell müsse man schauen, wie sich die Situation entwickelt. Um auszukommen, sind die Öffnungszeiten leicht eingeschränkt – auch am Wochenende bleibt das Bad bis zu den Ferien nur von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mit Ferienbeginn wird abends eine Stunde länger geöffnet sein.

Die 750, die Zahl der Besucher, die gleichzeitig anwesend sein dürfen, macht Jens Göhler Hoffnung, die Saison gut zu meistern. Denn auch unter normalen Umständen sind nur an sehr heißen Tagen mal mehr Gäste im Wolfstal gezählt worden. Bei 1.200 liegt der Spitzenwert, aber der gibt auch nur die Gesamtbesucherzahl über den Tag verteilt wieder.

Damit die Gästezahl im Blick behalten werden kann, gibt es in diesem Sommer definitiv nur einen Ein- und Ausgang im Freibad. Und im Schwimmerbecken, wo sich gleichzeitig 70 Personen aufhalten dürften, werden Schwimmleinen gespannt. Verzichten müssen die Badbesucher auch auf den Imbiss nicht, sofern der Betreiber das geforderte Hygienekonzept erstellt. Nur der eigentlich geplante neue Spielplatz wird noch nicht aufgebaut sein. Diesem Vorhaben hat die Corona-Pandemie dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Freibad Wolfstal:geöffnet ab 5. Juni, täglich 10 bis 19 Uhr, ab 11. Juli täglich 10 bis 20 Uhr.

Von Manuela Engelmann-Bunk