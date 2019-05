Rosswein

Der rote Belag für die neue Tartanbahn im Roßweiner Industriestadion ist dieser Tage aufgebracht worden. Damit bewegt sich das Stadion-Projekt auf der Zielgeraden. Planmäßig kann Eröffnung gefeiert werden. Das soll am 29. Juni mit einem Kindersportfest passieren. Was bis dahin definitiv nicht fertig wird, sind die Zuschauersitze, von denen aus man bequem dem Treiben auf dem Rasen oder der Laufbahn zusehen könnte.

Die Sitze an sich wären kein Problem gewesen, das Projekt ist an der Befestigung gescheitert. 150 rote Sitzschalen zum Anlehnen hatte die Sparkasse Döbeln dem Verein als Sponsoring in Aussicht gestellt. Deren Befestigung hatte der Roßweiner SV selbst übernehmen wollen. Allerdings stellte sich heraus, dass das nicht so einfach ist und nur durch eine Fachfirma durchgeführt werden kann. Das wiederum kostet Geld. Und zwar so viel, wie es der Verein nicht aufbringen kann: 13.000 Euro.

Stadt kann nicht einspringen

Die Stadt, die Maßnahmeträger für die Sanierung des Stadions ist, kann in diesem Fall nicht einspringen. Erstens, weil es anders vereinbart worden war, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) noch einmal klarstellt. Zumindest hätte sich der RSV mit einem Antrag über die Sportförderung um finanzielle Unterstützung bemühen müssen. Die Stadt selbst kann darüber hinaus nicht selbst für die Befestigung der Sitzschalen sorgen, weil es sich bei der Stadionsanierung um einen SAB geförderten Hochwasser-Ersatzneubau für das Stadion in Niederstriegis handelt. Und in dem gab es keine Sitztribüne. Ein Eingriff durch die Stadt wäre nur nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung möglich, also nach fünf Jahren.

Unabhängig davon hat die Stadt das Thema auf dem Schirm. „Ich denke, das wird uns noch beschäftigen“, sagt der Bürgermeister und: „Ich bin optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren eine Lösung finden werden.“ Bis es soweit ist, müssen die Zuschauer beim Stadionbesuch weiter stehen beziehungsweise weiter auf dem nackten Beton sitzen.

Von Manuela Engelmann-Bunk