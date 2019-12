Im Test: So macht sich die neue Eisarena mitten in Döbeln

Döbeln

Etwa 3.500 große und kleine Eisläufer haben die Eisarena der Döbelner Stadtwerke in den letzten zwei Wochen genutzt. Bis Sonntag gibt es auf dem Gelände der Stadtwerke noch das überdachte Eislaufvergnügen. Zeit für die DAZ, die Eisarena zu testen.

Die Fläche

15 mal 25 Meter misst die Eislauffläche, welche die Stadtwerke den Döbelner nun schon zum siebenten Mal in der Vorweihnachtszeit anbieten. Etwa zwölf Zentimeter dick ist die Eisschicht, um welche sich die Stadtwerkemitarbeiter jeden Tag kümmern. Jeden Abend wird die Fläche nach dem Schließen abgeschoben. Jeden Morgen um 7 Uhr kommt neues Wasser drauf und sie wird neu abgezogen und geglättet. Etwa 250 Eisläufer kommen an Wochentagen. Am Wochenende sind es deutlich mehr. Dann wird es schon mal eng auf dem Eis.

Die Schlittschuhe

Döbeln Eisbahntest in Döbeln bei den Stadtwerken in Döbeln Quelle: Sven Bartsch

125 Paar Schlittschuhe von Größe 25 bis 50 haben die Stadtwerke zur Ausleihe parat. Bei großem Andrang am Wochenende kann es schon mal vorkommen, dass gängige Kindergrößen und Größen zwischen 40 und 42 mal ausgehen. „Dann müssen die Gäste kurz warten. Dann ist die Kapazität der Eislauffläche auch ausgeschöpft“, sagt Sebastian Gasch von den Stadtwerken.

Die Preise

Die Ausleihe der Schlittschuhe kostet 2,50 Euro. Das Schlittschuhfahren selbst weitere 2,50 Euro ohne zeitliche Begrenzung. An den Vormittagen nutzen mehr als 30 Schulklassen aus der gesamten Region die Bahn für sportliche Wandertage. Für die angemeldeten Schulklassen kosten Ausleihe und Eislaufen nichts. Überhaupt sehen die Stadtwerke die Eisbahn als Kundenbindung und Daseinsfürsorge an, um zu zeigen, dass Gewinne der Stadt zugute kommen.

Das Flair

Das kleine Weihnachtsdorf rundherum sorgt besonders abends für Atmosphäre. Es gibt Roster, Tagessuppen, Burger, Crepes und Süßigkeiten an. Der 73-jährige Otto Karitzki ist in seinem Glühweinstand zudem Kult und bietet die leckerste Feuerzangenbowle weit und breit. Die Preise hier beginnen bei 2 Euro für den Kinderpunsch, 2,50 Euro für den Kakao, 3 Euro kostet der Glühwein in rot, weiß oder Frucht. Feuerzangenbowle und Jagertee liegen bei 3,50 Euro.

Die Meinungen

Positiv bemerken Besucher vor allem die am neuen Standort erstmals überdachte Eisbahn. So stört kein Regen das Eislaufvergnügen. Eltern können windgeschützt und wohltemperiert ihren Kindern zusehen.

Das sagt unser Tester

„Ich komme ja vom Inlineskaten. Daher könnte die Bahn für mich ruhig ein bisschen länger sein, so vier, fünf Kilometer... . Aber Scherz beiseite. Es lässt sich relativ gut fahren, wenngleich man aufpassen muss, da recht viele Kinder unterwegs sind. Am besten bringt man seine eigenen Schlittschuhe mit, weil manchen der Ausleihkufen der richtige Schliff fehlt, was zu einem instabilen Fahrverhalten führen kann, vor allem bei nicht so geübten Eis-Skatern. Das Positive am neuen Standort der Eisbahn ist das Dach und dass man nicht so abgelenkt ist, wie auf dem Obermarkt, sich dadurch besser aufs Fahren konzentrieren kann“, findet DAZ-Reporter Dirk Wurzel.

Das ist noch auf der Eisbahn los Donnerstag 19.30 Uhr: Revanche im Eishockeyderby der Stadtwerke Eisfüchse gegen Mastener Icetigers. Freitag, 15 Uhr: Eisdisco für Kinder / ab 19 Uhr Eisdisco für Erwachsene Samstag, 19 Uhr: Finale im Eisstockschießen - 16 Teams kämpfen um den Pokal der AOK-PLUS Sonntag, 16 Uhr: Eislaufshow des Nachwuchses des Chemnitzer Eislauf-Clubs e. V.

Von Thomas Sparrer