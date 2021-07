Im Töpelwinkel kochen die Kinder mit Kräutern

Wöllsdorf

Das Leben ist zurückgekehrt ins Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel. Am Sonnabend wuselten Kinder in der Anlage herum und lernten dabei Dinge, die sie in der Schule eher nicht hören. Es ging diesmal um Kräuter und Pflanzen. Das ist Teil der Ausbildung zum Jungen Naturwächter.

„Am besten lernen die Kinder doch praktisch“, sagte Carin Lau, Leiterin des Natur- und Freizeitzentrums. Also hieß es zunächst: Kräuter sammeln. Unterstützung hatte sich die Einrichtung bei Kräuterfachfrau Cornelia Römer aus Chemnitz geholt. Sie vermittelte den angehenden jungen Naturwächtern viel Wissenswertes über bestimmte Pflanzen und deren Wirkung.

Und zeigte den jungen Leuten auch, wie Kräuter als Zutat ins Essen einfließen. „Als Topping für das Dessert habe ich mir eine Art After Eight ausgedacht“, sagte Cornelia Römer. Die Schokolade hatte sie mitgebracht. Und statt Minzaromapaste gab es in der Variante Töpelwinkel eine frische Zutat in Form von Blättern der Pflanze Gundermann, ein Gewächs aus der Familie der Lippenblütler. Diese wurden mit Schokolade überzogen.

Vor dem Dessert gab es ein Hauptgericht. Die Garung der Hauptzutat konnte man reichen: Überbackener Blumenkohl mit Kräutern. So zupften die Mädels in der Zubereitungsphase Kräuter, die Jungs rieben den Parmesan und schnipselten Trinkhalme zurecht. Dazu nahmen sie die Hohlstengel des Giersch, der auch gleich vom Natur- und Freizeitzentrum wächst.

Die acht Kinder absolvierten am Wochenende den Praxisblock der Ausbildung zum jungen Naturwächter. Dieses startete bereits 2013 im Landkreis Mittelsachsen, hieß damals noch Junior-Ranger. Wegen eines Namensstreits wurde das Projekt in „Junge Naturwächter Sachsen“ umbenannt. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren, die gerne draußen sind, sich für Natur und Landschaft sowie biologische Vielfalt interessierten und im Naturschutz aktiv werden möchten. In den Naturschutzstationen, wie dem Töpelwinkel, können sich die Interessierten regelmäßig zur „Jungen Naturwächterin“ oder zum „Jungen Naturwächter“ ausbilden lassen.

Am Sonnabend ließ die Kräuterfrau im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel die Pflanzen sogar leuchten. Dazu nutzte sie eine Lampe, die ultraviolettes Licht ausstrahlt. So sahen die Kinder, wie bestimmte Inhaltsstoffe der Pflanzen in unterschiedlichen Farben fluoreszieren. Die Kastanie leuchtet zum Beispiel Blau, Johanniskrautöl rot.

Im Töpelwinkel wachsen nicht nur allerhand Pflanzen, wie Blumen mit essbaren Blüten. Es haben sich auch Vögel und Reptilien angesiedelt. Mit viel Vorsicht lassen sich hier Zauneidechsen beobachten. Die Mädels haben dem Paar Namen gegeben, das Weibchen heißt nun Hildegard – nach Hildegard von Bingen, einer bekannten Kräuterkundigen des Mittelalters. Das Eidechsenmännchen heißt Günther, nach dem sächsischen Umweltmister Wolfram Günther (Die Grünen). Und seit Jahren regelmäßige Gäste sind die Rauchschwalben, die im Gebälk des Unterstandes brüten und deren Nachwuchs bereits so groß ist, dass die Jungvögel schon über den Nestrand lunschen und wohl bald ausfliegen werden.

Von Dirk Wurzel