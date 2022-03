Im Waldheimer Stadtrat geht es ums Geld

Waldheim

Die Stadt will mehr ausgeben, als sie einnimmt. Das geht aus dem Entwurf zum neuen Doppelhaushalt 2022/2023 hervor, der bereits im Internet veröffentlicht ist. Auf ihrer nächsten Sitzung sollen die Stadträte diesen beschließen. Und zugleich auch noch über eine Einwendung abstimmen, die der Ortschaftsrat Knobelsdorf eingelegt hat.

Vor diesen Zahlen steht ein Minus. In diesem Jahr soll der Ergebnishaushalt der Stadt Waldheim mit einem Fehlbetrag von 271 974 Euro abschließen und im kommenden Jahr mit 372 095 Euro. Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts soll von 16 433 320 Euro in diesem Jahr auf 18 333 355 Euro steigen. 2022 will Waldheim Investitionen für knapp 1,6 Millionen Euro stemmen, im kommenden Jahr für rund 825000 Euro.

Bis der Plan stand, gab es viele Diskussionen hinter verschlossenen Türen. Zudem gingen die Mitarbeiter des Hauptamtes der Stadtverwaltung, zu dem die Kämmerei gehört, in die Stadtratsfraktionen, um den Etat zu erklären. „Am 16.12.2022 wurde der Doppelhaushalt dem Stadtrat erstmalig vorgestellt und die Eckzahlen entsprechend erläutert. Mit dem Arbeitsauftrag sich mit dem Zahlenwerk des vorliegenden Planentwurfs vertraut zu machen und entsprechende Schwerpunkte für die Finanzierung zu setzten wurde am 20.01.2022 ein Sonderstadtrat einberufen. In der Sitzung am 20.01.2022 wurde sich dann mehrheitlich für die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B ab 2022 ausgesprochen“, heißt es nun in der Beschlussvorlage.

Anpassung bedeutet: Die Hebesätze der Grundsteuer steigen erstmals seit 1994. Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe steigt von 250 Prozent auf 315 Prozent, der Hebesatz der Grundsteuer B für Grundstücke von 350 auf 420 Prozent. Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt gleich – bei 380 Prozent. Dieser wurde zuletzt 1997 verändert.

Einspruch gegen den Haushalt hatte der Ortschaftsrat Knobelsdorf eingelegt. Bei der Planung des Haushaltes fiel ein Antrag des Ortschaftsrates unter den Tisch. Dieser sah vor, dass im Waldheimer Doppelhaushalt jährlich 5000 Euro für die Ortschaft einzuplanen.

Von Dirk Wurzel