Auch im neuen Schuljahr können sich Kinder und Jugendliche in vielen Schulen des Landkreises an Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wenden.

In 37 mittelsächsischen Bildungseinrichtungen gibt es bereits Schulsozialarbeit. Grundlage bildet die Förderrichtlinie Schulsozialarbeit des Freistaates Sachsen und ein Konzept zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, welches der Jugendhilfeausschuss bereits im vergangenen Jahr beschlossen hat. „Wir haben sehr positive Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit gemacht. Die Fachkräfte unterstützen dort, wo über die Wissensvermittlung im Unterricht hinaus Hilfe besonders gebraucht wird. Schwerpunkthemen sind Konfliktbewältigung, Mobbing, schulische Angelegenheiten oder Probleme im Freundeskreis oder mit den Eltern“, erklärt die Leiterin der Abteilung Jugend und Familie im Landratsamt Mittelsachsen, Heidi Richter. Durch die tägliche Präsenz im Schulalltag werde das niedrigschwellige Angebot sehr gut angenommen. Neben der Möglichkeit zur informellen Beratung gehören auch Präventionsveranstaltungen zur Stärkung des Schulklimas oder des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes zu den Themenbereichen. Über den Ort Schule hinaus vermitteln die Fachkräfte Ratsuchende auch an weiterführende Hilfen und pflegen die Zusammenarbeit mit den Eltern und weiteren Akteuren im Sozialraum der Kinder und Jugendlichen wie zum Beispiel Jugendclubs. Die Fachberatung des Jugendamtes übernimmt die inhaltliche Begleitung der Projekte und führt den Arbeitskreis Schulsozialarbeit zur Vermittlung von Fachthemen, Wissensaustausch und zur Vernetzung untereinander durch.

Rund 2,3 Millionen Euro sind pro Haushaltsjahr für Schulsozialarbeit veranschlagt. „Eine Regelung des Freistaates sieht die Förderung mindestens einer Vollzeitfachkraft an jeder Oberschule in öffentlicher Trägerschaft vor“, erklärt die Abteilungsleiterin. An Oberschulen in größeren Städten des Landkreise geht der Bedarf sogar darüber hinaus. Die weiteren Schulsozialarbeitsprojekte sind an Förderschulen und vereinzelt an Grundschulen und Gymnasien etabliert. Richter geht von einer verlässlichen Finanzierung durch die Förderrichtlinie Schulsozialarbeit des Freistaates Sachsen auch für zukünftige Jahre aus.

