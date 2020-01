Immer weniger Vögel in Hartha – Grund zur Sorge?

Hartha

Am Wochenende wurden auf dem Harthaer Friedhof Vögel gezählt. Das Ergebnis: Artenreichtum und Anzahl gehen weiter zurück. Die Gründe dafür seien vielfältig und oft sogar menschengemacht. Veränderte Landwirtschaft, invasive – also nicht heimische – Tierarten und weniger Insekten machen den Vögeln das Leben schwerer.

Die „Stunde der Wintervögel“

Zwar waren am Wochenende zur „Stunde der Wintervögel“ weniger Zählende vor Ort als vor zwei Jahren bei der letzten Zählung, dennoch sind die Ergebnisse deutlich, so der Vorsitzende der Nabu-Regionalgruppe „Loßhügelland“, Herbert Nehiba. „Immer mehr Vogelarten verschwinden. Der Einbruch ist dramatisch. Wir haben zum Beispiel nicht eine einzige Amsel gesehen und auch die Turteltauben und Rebhühner sind hier schon ausgestorben.“ Seit den 1970er-Jahren ist der Bestand an Rebhühnern im europäischen Raum um 94 Prozent zurückgegangen und daher kaum noch zu finden, heißt es von Seiten des Nabu. Auch hier seien die Gründe Insektenmangel, einseitige Landwirtschaft und Bejagung durch den Menschen.

Das afrikanische Usutu-Virus dagegen macht den Amseln zu schaffen: Lange, heiße Sommer begünstigen die Ausbreitung der Viren, die durch Stechmücken übertragen werden. Mittel zur Bekämpfung gibt es nicht – infizierte Amseln verlieren ihre Flugfähigkeit und verenden. „Es muss sich einiges verändern, um das Artensterben zu verringern“, erklärt Herbert Nehiba. „Man müsste 100 Milliarden Bäume pflanzen.“

Weniger Nistplätze, weniger Nachwuchs

Im Vergleich zu 2018 gab es am Wochenende in Hartha vor allem weniger Dohlen (28 zu 16) und Blaumeisen (25 zu 8). Vor zwei Jahren wurden in Hartha außerdem noch einige Amseln gesichtet, Elstern und Grünfinken, die dieses Mal nicht oder kaum zu sehen waren. „Die Arten finden weniger Nistplätze, weniger Nahrung. Manche, wie die Spatzen, können das gut kompensieren. Andere leiden allerdings deutlich darunter, wie die Blaumeise.“

Ist die Katze schuld?

Auch die aktuelle Diskussion um die Hauskatze als ein Grund des Vogelrückganges kennt Nehiba. „Das ist eigentlich Unsinn. Die Katzen holen sich eher kranke und alte Vögel und sorgen so für eine Auslese. Viel schlimmer ist der Waschbär.“

Die Kletterkünste der Waschbären sind ein Problem für viele Vögel. Quelle: Anja Schneider

Die kämen überall ran und räumen die Nester aus. Damit werde die ohnehin schon zurückgehende Brutmenge noch weiter dezimiert. „Das ist ein ganz, ganz großes Problem.“ Heimisch ist der Waschbär in Deutschland ursprünglich übrigens nicht: Er kam zunächst als Pelzlieferant aus Amerika nach Europa – und hat hier keine natürlichen Feinde.

>> Lesen Sie auch: Wie wäre es denn mal mit Waschbär – geschmort in Apfelwein?

Ein weiterer Teufelskreis für die Vögel liege auch in der Landwirtschaft. „Auf Obstplantagen oder den Feldern finden sich kaum noch Insekten und damit auch keine Nahrung für die Tiere“, so der 69-Jährige. Es müsse wieder deutlich bunter auf den Wiesen und Feldern zugehen, damit die Zahl der Insekten steige. „Dann steigt auch das Futterangebot für die Vögel.“ In Hartha gibt es allerdings schon positive Zeichen in Sachen Vogelschutz, berichtet Nehiba: „Einige Ansätze sind schon da, auch bei den Landwirten. Sie bemühen sich!“ Eine Möglichkeit der Landwirtschaft wären zum Beispiel Blühstreifen.

Auch in Hartha bemüht man sich. Am Turm der Stadtkirche wurde ein Nistkasten für Turmfalken installiert, in der Pestalozzi-Schule bauen die Jugendlichen ebenfalls Nistkästen für Spatzen und Dohlen. „Wenn wir uns nicht bemühen, werden in Zukunft noch mehr Arten aussterben. Dann wissen die Kinder vielleicht schon nicht mehr, wie ein Eichelhäher aussieht“, appelliert Nehiba. Sein Tipp, für alle die selber etwas tun möchten: Einfach ein Eckchen im Garten wild wachsen lassen, um Insekten und damit auch Vögel anzulocken. Brennnesseln und Wildblumen seien zum Beispiel sehr beliebt.

Am 9. Mai findet die nächste Zählung des Nabus statt. Bei der „Stunde der Gartenvögel“ kann sich jeder beteiligen und die Tiere im Garten, Park oder Wald zählen. Das geht auch ganz bequem per App und mit Erkennungs- und Zählhilfe.

Von Vanessa Gregor