Zschaitz-Ottewig

So manch hitzige Debatte musste Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos) in diesem Jahr als Bürgermeister der Gemeinde Zschaitz-Ottewig führen. Zum großen DAZ-Interview am Ende dieses turbulenten Jahres blickt er zurück. Auf Funkturm-Diskussionen und den schweren Entschluss, die Eingenständigkeit seiner Gemeinde aufzugeben.

Frage: Was für ein Jahr! Die Corona-Krise bestimmt unser aller Leben. Wie hat sich das auf Ihren Arbeitsalltag als Bürgermeister ausgewirkt?

Anzeige

Immo Barkawitz: Am deutlichsten zu spüren war in dieser Pandemie, dass natürlich der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern auf ein Minimum eingeschränkt war. Es wurde die Lösung vielfältiger neuer Aufgaben erforderlich. Sehr unangenehm war es Mitte März das gesamte Vereinsleben auf Null zu setzen. Mit Beginn der Lockerungen mussten Hygienekonzepte erstellt werden, auch das war für uns Neuland. Viele Dinge, auch in der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, waren nur online möglich.

Ein Thema beschäftigte Sie und den Gemeinderat vor allem im ersten Halbjahr ganz besonders: der geplante Funkturm-Bau in Lüttewitz. Damit einher gingen enttäuschte oder gar wütende Bürger, viele Diskussionen und zuletzt auch harte Worte. Wie haben Sie die Debatte erlebt?

Zum Thema Funkturm wurde in diesem Jahr viel gesagt und geschrieben. Die Diskussionen in den Sitzungen des Gemeinderats, mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit der Deutschen Funkturm, waren oft sehr emotional aber immer sachlich und respektvoll. Eine Lehre, die ich für mich daraus gezogen habe ist, dass wir noch transparenter handeln und die Öffentlichkeit frühzeitig in Prozesse einbinden müssen.

Ein großes Kapitel in diesem Jahr war der Anbau an den Hort „Freche Stifte“ mit allem was dazugehört. Die Erneuerung der Fluchttreppe, die Umnutzung des Mehrzweckraumes im Kita-Gebäude. Das ist eine lange To-Do-Liste.

Bis zum Beginn des Schuljahres im September musste die neue Fluchttreppe an der Aula fertig sein. Weiterhin wurde die Aula bis dahin ertüchtigt, um für den Hort als Hausaufgabenzimmer nutzbar zu sein. Beides wurde termingerecht abgeschlossen. Der Hortanbau wurde begonnen und sollte im Frühjahr fertiggestellt sein.

Was war Ihr ganz persönliches Highlight in diesem sonst so schwierigen Jahr? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Ab Mitte März kann man diesem Jahr nicht viel Positives abgewinnen. Highlights liegen dann eher davor. So zum Beispiel der wiederum gelungene Neujahrsempfang zusammen mit der Gemeinde Ostrau oder die Veranstaltungen des Zschaitzer Faschingsvereins. Großartig war sicher auch der bisher bestbesuchte Film zum Sommerkino, von Elsterglanz.

Kurz vorm Jahresende sorgten Sie selbst noch für eine große Schlagzeile: Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig wird ihre Eigenständigkeit aufgeben. Wie lange haben Sie den Entschluss schon mit sich herum getragen?

Schon zur letzten Gemeinderatswahl war dies ein Thema! Zu diesem Zeitpunkt war die Situation ähnlich wie jetzt, aber wir hätten den Prozess in einem viel kürzerem Zeitrahmen bewältigen müssen.

Fiel Ihnen dieser Schritt schwer?

Der Schritt fällt mir sehr schwer, ist aber alternativlos. Wenn man nicht mehr sinnvoll und wirksam in die Infrastruktur investieren kann, dann hat man auch eine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die Attraktivität der Gemeinde und die Lebensqualität würden mehr und mehr darunter leiden. Ein Haushaltsstrukturkonzept hilft da auch nicht, da ein wirksamer finanzieller Effekt ausbleiben würde und man nur die Einwohner von Zschaitz-Ottewig stärker belastet.

Wie haben die Bürger darauf reagiert? Haben Sie Zuspruch bekommen oder wurde Unverständnis an Sie herangetragen?

Bisher, siehe Corona, habe ich wenig persönlichen Kontakt. Ich hoffe das wir im nächsten Jahr mehr ins Gespräch kommen zu diesem Thema, denn wir brauchen auch in diesem Prozess die Unterstützung unserer Bürger.

Weihnachten heißt auch: Wünsche äußern. Mit Blick auf eine bevorstehende Eingemeindung – welchen Partner würden Sie sich für Ihre Gemeinde wünschen? Ostrau, Großweitzschen oder Döbeln?

Genau das ist der Punkt. Wir werden im neuen Jahr Gespräche führen und dann wird es eine Entscheidung geben. Das Thema ist noch ganz frisch und wir müssen es vernünftig und besonnen angehen.

Wie rüsten Sie sich für die anstehenden Aufgaben, die eine solche Eingemeindung mit sich bringt?

Nun ja, ich mache das ja auch das erste Mal. Wir werden uns dabei sicher Unterstützung vom Landratsamt Mittelsachsen holen.

Was wollen Sie den Bürgern der Gemeinde für das neue Jahr mit auf den Weg geben?

Mein größter Wunsch ist, dass alle gesund durch diese Pandemie kommen. Für 2021 wünsche ich mir, dass das Vereinsleben wieder in Schwung kommt und wir mit unseren vielfältigen kulturellen Angeboten die Gemeinde wieder zu neuem Leben erwecken.

Von Stephanie Helm