Impfabfrage und Lehrermangel: So startete das Schuljahr in der Region Döbeln

Region Döbeln

Mit den für viele Schüler schon bekannten Corona-Schnelltest begann das neue Schuljahr an den weiterführenden Schulen der Region Döbeln so wie das alte Schuljahr endete. Am Lessing-Gymnasium Döbeln gab es keine Auffälligkeiten. Auch an der Roßweiner Oberschule waren alle Tests am ersten Schultag negativ. An der Oberschule Am Holländer in Döbeln schlug ein Schnelltest an. Das Kind musste vor Unterrichtsbeginn nach Hause geschickt werden. Am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium waren am Montag alle Tests negativ. „Wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt Schulleiterin Heike Geißler. 

An den Oberschulen und Gymnasien in Sachsen gelten speziell für die ersten 14 Tage besondere Hygieneregeln. Trotz der Corona-Tests drei mal die Woche muss im Schulhaus - auch während des Unterrichts - eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. „Das ist ganz schön anstrengend, sieben Stunden mit Maske. Aber zum Glück haben wir schönes Wetter. Da können die Schüler in den Pausen viel rausgehen“, sagt Jan Genscher, Schulleiter der Waldheimer Oberschule. An der Leisniger Peter-Apian-Oberschule versucht die Schulleitung, Zeiträume zu finden, wo sich die Kinder ohne Masken begegnen können. „Auf dem Schulhof zum Beispiel müssen die Kinder keine Maske tragen“, sagt Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. So hält es auch ihre Schulleiter-Kollegin Katrin Wagner an der Oberschule Am Holländer in Döbeln-Nord. Sollte sich eine Schülerin oder ein Schüler mit Corona infizieren, kommt nur die betreffende Person in Quarantäne. Und mit ihm der Banknachbar. „Es ist aber nicht mehr so, dass eine ganze Klasse in Quarantäne muss“, sagt Jan Genscher.

Verhaltene Resonanz auf Impfangebot

Abgefragt wird seit Montag an allen weiterführenden Schulen, wer von den Schülern ab 12 sich gegen Corona impfen lassen würde. Am Lessing-Gymnasium Döbeln bekamen die Schüler am Montag ein ausführliches Informationsschreiben von Schulleiter Michael Höhme an die Eltern mit. Am Dienstag wurde dann zunächst mündlich und anonymisiert erfasst, wieviele Schüler für einen Impftermin zusammenkommen. „Die so ermittelte Anzahl Impfwilliger leite ich dem Landesamt für Schule und Bildung weiter. Von dieser Zahl hängt ab, ob das DRK an unserer Schule ein mobiles Impfangebot vorhalten kann oder ob unsere Schüler am Beruflichen Schulzentrum als unserer Stützpunktschule geimpft werden. Diese Information geben ich dann an die Schülerinnen und Schüler, Eltern und das Personal an der Schule weiter. Die ersten Impfungen sollen bereits am 13. September 2021 starten“, so Michael Höhme. Um die 50 Schüler haben am Lessing-Gymnasium Impfinteresse bekundet. Insgesamt zählt das LGD 750 Schüler. An der Oberschule Am Holländer in Döbeln-Nord spricht Schulleiterin Katrin Wagner von etwa zehn bis 20 Impfwilligen, bei insgesamt 465 Schülern. Da der Impfstoff erst ab zwölf Jahren eingesetzt werden darf, fallen die 84 Fünftklässler der Döbelner Oberschule und die 104 Fünftklässler am Gymnasium heraus. Auch an der Peter-Apian Oberschule Leisnig wurden die Impfwünsche zunächst anonym abgefragt. „Die Schüler gaben Zettel ohne Namen ab“, so Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas. Zehn dieser anonymen Impfwünsche gab die Schulleiterinan an das Landesamt für Schule und Bildung weiter. „Ein gezieltes Ansprechen der Eltern von den betreffenden Schülerinnen und Schülern, die das Impfen tatsächlich wünschen, ist auf diesem vorgeschlagenen Wege gar nicht möglich“, befürchtet die Schulleiterin. Zudem kann kein 12- bis 15-jähriger Schüler einen Impftermin wahrnehmen ohne Zustimmung beider Sorgeberechtigter. Bei einem Schüler unter 16 Jahren muss eine sorgeberechtigte Begleitperson mit zum Impftermin kommen. Das Prozedere ändere also nichts an der Tatsache, dass die Eltern entscheiden, ob, wann und unter welchen Umständen sie ihre Kinder impfen lassen möchten.

Kommentar: Gut gemeint. Das Gegenteil erreicht. Das Angebot ist gut gemeint: Schüler ab zwölf können und sollten laut Empfehlung der ständigen Impfkommission auch gegen das Corona-Virus geimpft werden. Wie bei den Erwachsenen, zu denen das Impfteam heute auf den Obermarkt kommt, soll das auch an den Schulen funktionieren. Doch so einfach klappt das eben nicht. Zum einen herrscht beim Impfen der Schülerinnen und Schüler nach einigem Hin- und Her vor allem bei den Eltern viel Unsicherheit. Das heißt, der Aufklärungsbedarf ist enorm. Schon aus diesem Grund wäre die Impfung der Schüler bei den Kinderärztinnen und -ärzten sicher besser aufgehoben. Denn die kennen ihre Schützlinge und ihre Eltern oft über Jahre und genießen entsprechendes Vertrauen. Impftermine an den Schulen, Gymnasien und Berufsschulen haben noch einen Haken: Bei den Zwölf- bis 15-Jährigen muss mindestens ein Elternteil mit zum Piks kommen. Das ist auch gut so. Der Aufwand für die Eltern ist genauso hoch, wie bei einem Arzttermin. Vom Aufwand der Schulen ganz zu schweigen. Ein bisschen verkehrt sich die Idee, es den noch Unentschlossenen einfacher zu machen, hier ins Gegenteil um. E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Lehrermangel macht weitere Sorgen

Unabhängig von Corona schlägt man sich an der Roßweiner Oberschule mit Lehrermangel herum. „In einigen Fachbereichen muss der Unterricht gekürzt werden“, weiß Schulleiter Thomas Winter. Das heißt beispielsweise statt fünf Englisch-Stunden haben einzelne Klassenstufen nur vier. Schaut der Schulleiter in die Zukunft, sagt er: „Das wird ja auch nicht besser.“ Die Strategie der Roßweiner: Das Elend auf breite Schultern verteilen. Doch es gibt sie, die positiven Nachrichten. „Wir haben in diesem Schuljahr drei junge Lehramtsanwärter, darunter junge Menschen, die schon als Schüler bei uns am Haus waren.“ Das, so der Schulleiter, sei ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft.

An der Oberschule Waldheim sah es bisher so aus, dass es genügend Lehrerinnen und Lehrer gab, um den Unterricht abzusichern. Nun gilt es aber, umzuplanen. Denn weil anderswo in Sachsen Lehrermangel herrscht, muss die Oberschule Waldheim aushelfen. „Diese Lücken werden von Amts wegen geschlossen“, sagt Jan Genscher dazu. Personalsorgen plagen auch Katrin Wagner, Leiterin der Oberschule Am Holländer in Döbeln. Mit 84 Kindern sind die drei neuen fünften Klassen jeweils bis auf den letzten Platz besetzt. 465 Schüler zählt die Oberschule insgesamt Dafür stehen 38 Stammlehrer und einige abgeordnete Kollegen bereit. Während im Fach Sport eine Kollegin, die an eine andere Schule wechselte, durch einen neuen Sportlehrer ersetzt werden kann, klemmt es an anderer Stelle: So müssen in den fünften und sechsten Klassen Musik und Kunst und in fast allen Klassenstufen in den Naturwissenschaften Stunden eingekürzt werden. „Manche Klassen haben dadurch für bis fünf Stunden weniger Unterricht“, klagt Schulleiterin Katrin Wagner.

Personell hat auch das Martin-Luther-Gymnasium zwei Lücken für das neue Schuljahr. Eine Stelle für Physik sowie Mathe wurde ausgeschrieben, konnten jedoch nicht besetzt werden. „Wenn sich das zum Halbjahr ändert, wäre das schön“, sagt Schulleiterin Heike Geißler. In der Zwischenzeit hat die Klassenstufe 7 nur eine Stunde Physik statt zwei pro Woche, Mathe wird in der Klassenstufe 5 solange fachfremd unterrichtet. Auch ihr Schulleiterkollege Michael Höhme vom Lessing-Gymnasium Döbeln musste im Fach Physik geringfügige Kürzungen vornehmen. Ansonsten ist soweit alles besetzt. Drei Neueinstellungen sind am LGD geglückt in den Fächern Englisch/Deutsch, Kunst/Bio und Deutsch/Geschichte. Zwei der Neuen sind Referendare, die sich nach der Referendarzeit für die Schule entschieden haben. Außerdem starten vier neue Referendare am LGD. Die Leisniger Oberschule ist aktuell mit Personal so ausgestattet, dass alle Fächer besetzt werden können.

Von Thomas Sparrer, Dirk Wurzel, Steffi Robak, Kathleen Retzar und Stephanie Helm