Hochweitzschen

Die Gemeinde Großweitzschen hat eine Möglichkeit gefunden, gemeinsam mit dem Fachkrankenhaus Bethanien Hochweitzschen das Impfgeschehen zusätzlich zu Impfzentren und Arztpraxen voranzubringen. So wird eine Anlaufstelle für die Drittimpfungen im Gemeindegebiet geschaffen. Anfang Januar können Bürger dazu ins Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen kommen. Eine vorherige Terminanmeldung ist aber notwendig. Geimpft wird am 5., 12., 19. und 26. Januar sowie am 2. und 9. Februar. Jeweils in der Zeit von 14:30 bis 18:00 Uhr. Die Termine dafür werden im Fünf Minuten-Takt vergeben.

Bei dem Angebot handelt es sich ausschließlich um die Drittimpfung, sprich für all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, welche das 30. Lebensjahr erreicht haben, bereits gegen das Coronavirus geimpft sind und innerhalb der letzten sechs Monate nicht selbst an Corona erkrankt sind.

Gemeindeverwaltung vergibt Termine

Wer also noch keinen Termin in einem Impfzentrum oder ähnlichem für seine Drittimpfung, die sogenannte Booster-Impfung, vereinbart hat und an einem der Termine das Impfangebot wahrnahmen möchten, kann ab dem 20. Dezember in der Gemeindeverwaltung unter der Telefon Nummer 03431/662822 anrufen. Zu folgenden Zeiten wird jemand die Anrufe entgegen nehmen und Termine vergeben: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Bürger müssen ihren Namen, ihr Geburtsdatum und eine Telefonnummer angeben, um einen Termin zu bekommen.

Kommt der Impfbus nochmal?

Geimpft wird im Verwaltungsgebäude des Fachkrankenhauses. Zum vereinbarten Impftermin sollen folgende Unterlagen mitgebracht werden: Personalausweis, Krankenversicherungskarte, Aufklärungsbogen und der ausgefüllte Anamnese und Einwilligungsbogen sowie der Impfpass. Zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Aufklärungsbogen sowie Anamnese- und Einwilligungsbogen sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.grossweitzschen.de zu finden. Wer keine Möglichkeit hat, sich diese Unterlagen selbst auszudrucken, der kann sich diese im Gemeindeamt abholen. Die Verwaltung bittet aber darum, schon während der Terminabsprache Bescheid zu geben.

Unabhängig von der Impfaktion in Zusammenarbeit mit dem Fachkrankenhaus Bethanien hat sich die Gemeinde Großweitzschen auch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) um einen nochmaligen Termin für den Impfbus beziehungsweise das mobile Impfteam bemüht. Die Gemeinde ist dort registriert. „Wir stehen auf einer Warteliste, falls eine Kommune ihren Termin absagt. Doch bei dem aktuellen Andrang ist damit eher nicht zu rechnen“, dämpft Hauptamtsleiterin Denise Lange aber die Hoffnung auf einen Termin noch in diesem Jahr. Die Gemeinde hofft aber, im ersten Quartal des neuen Jahres zum Zug zu kommen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben, dort können dann auch Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt werden.

