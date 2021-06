Impfbus hält erneut in Leisnig und Clennen

Leisnig/Clennen

Der Impfbus des Deuschen Roten Kreuzes kommt erneut nach Leisnig und Clennen. Bereits im April steuerten die DRK-Mitarbeiter die Stadt an. Mehr als 600 Leisniger hatten diese Möglichkeit wahr genommen, in Windeseile waren die Termine damals vergeben. Schon kurz danach signalisierte Bürgermeister Tobias Goth (CDU) in Richtung DRK, dass sich die Stadt noch einmal in die Tour des Impfbusses aufnehmen lassen will.

Nun ist es soweit: Am 3. Juli hält der Impfbus in Leisnig an der Karl-Zimmermann-Sporthalle in der Chemnitzer Straße – in der Zeit von 9.30 bis 16.30 Uhr. Der jeweilge Zweittermin wäre dann am 24. Juli. In Clennen, ebenfalls an der Sporthalle, macht der Impfbus am 5. August von 9.30 bis 16.30 Uhr Halt. Hier ist der Zweittermin am 26. August.

Doch wie kommen Impfwillige nun an einen Termin? Die Stadtverwaltung hat dafür am Donnerstag, 1. Juli, und Freitag, 2. Juli, jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr die Telefonnummer 034321/66626 freigeschaltet.

Zum Impftermin sind Unterlagen mitzubringen wie Personalausweis, Versicherungskarte und Impfpass. Ausgefüllt sollten vorliegen der Aufklärungsbogen mit Einwilligung und der Anamnesebogen. Man kann sie blanko von der Internetseite der Stadt (www.leisnig.de – unter dem Menüpunkt „DRK-Impfbus“) herunterladen. Im Rathaus-Foyer in Leisnig liegen sie ebenfalls aus.

Von DAZ