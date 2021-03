Impfbus in Ostrau: Termine jetzt auch schon für 70-Jährige

Ostrau/Zschaitz-Ottewig

Die Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig nehmen das Impfen ihrer über 80-jährigen Senioren selbst in die Hand (die DAZ berichtete). „Ab Dienstag können wir täglich mit fünf Leuten ins Impfzentrum nach Mittweida fahren“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die Busse sind organisiert und alle notwendigen Unterlagen von den Hausärztinnen zur Verfügung gestellt.

Impfbus hält an der Grundschule

Alternativ können die Senioren ihre Impfung auch beim Impfbus des DRK bekommen. Mittlerweile steht auch fest, wo der Impfbus, der am 4. April nach Ostrau kommt, halten wird. „Er wird in der Parkbucht vor der Grundschule halten“, erklärt Schilling. Die Leute können auf dem Penny-Parkplatz parken. In der Grundschule wird es einen Ruhebereich für die unmittelbare Zeit nach der Impfung geben.

In der Verwaltung anrufen

Neu ist, dass jetzt auch alle Senioren ab 70 einen Termin beim Impfbus bekommen können. Dafür müssen sie bei der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 034324/209 202 beziehungsweise -203 anrufen. Immer Montag und Mittwoch halten sich die Verwaltungsmitarbeiter bereit, um Termine im Drei-Minuten-Takt zu vergeben. Knapp 800 Männer und Frauen in den Gemeinden Ostrau und Zschaitz-Ottewig sind 70 Jahre und älter. „Kommen genügend Anmeldungen zusammen, könnte es auch einen zweiten Termin für den Impfbus geben“, sagt der Bürgermeister.

Von Stephanie Helm