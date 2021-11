Impfbus kommt nochmal nach Ostrau – diesmal aber mit Terminvergabe

Ostrau

Nachdem die Impfaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am vergangenen Freitag für manch einen Bürger enttäuschend über die Bühne gegangen ist, hat Bürgermeister Dirk Schilling jetzt wieder gute Nachrichten: Der Impfbus kommt am 1. Dezember erneut nach Ostrau. Diesmal nimmt die Gemeindeverwaltung die Organisation wieder selbst in die Hand. Das heißt: Anders als beim letzten Mal, wo Impfwillige ohne Termin vorbeikommen konnten und viele von ihnen deshalb leer ausgegangen sind, ist für den 1. Dezember wieder eine Terminvergabe vorgesehen.

Zusätzlicher Aufwand für Verwaltung

180 Impfdosen warten dann auf Bürger, die sich ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abholen wollen. Mit der Terminvergabe will die Verwaltung verhindern, dass Bürger entweder lange Wartezeiten auf sich nehmen müssen oder gar leer ausgehen und sich umsonst auf den Weg gemacht haben. Das bedeutet für die Verwaltungsmitarbeiter zwar zusätzliche Aufwand, der es Bürgermeister Dirk Schilling und seinem Team aber wert ist. Im Drei-Minuten-Takt werden die Termine für den 1. Dezember vergeben. Von 9 bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter des DRK dann in Ostrau vor Ort. Sie werden wie schon bei den Impfbusaktionen zuvor wieder an der Grundschule in der Ernst-Thälmann-Straße stehen. Wer einen Impftermin für diesen Tag möchte, kann sich ab sofort unter der Telefonnummer 034324/209 202 sowie 209 206 melden.

Mitzubringen sind wie eh und je Personalausweis, Impfausweis, Krankenkarte sowie Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung und Anamnesebogen. Je nachdem, welcher Impfstoff gewünscht ist, müssen die entsprechenden Formulare zur Hand sein – und das im besten Fall schon ausgefüllt. Alle notwendigen Unterlagen wird es vorab zum Ausdrucken auf der Internetseite der Gemeinde geben. Wer keine Möglichkeit hat, die Formulare auszudrucken, bekommt sie in der Gemeindeverwaltung oder vor Ort zum Impftermin.

„Damals wollte niemand die Impfung haben“

Mit der Terminvergabe reagiert die Gemeinde auf die jetzt wieder gestiegene Nachfrage nach Impfterminen. Am vergangenen Freitag waren schon nach wenigen Minuten alle 50 Impfdosen vergeben. Verärgerte Impfwillige mussten wieder nach Hause fahren. Bürgermeister Dirk Schilling versteht den Ärger, sagt aber auch: „Bei unseren letzten beiden Impfterminen vor einigen Wochen kamen lediglich 38 Leute. Damals wollte niemand die Impfung haben. Jetzt, wo die Lage wieder ernst ist, stehen die Leute Schlange.“

Das Gemeindeoberhaupt weist auch auf die erweiterten Öffnungszeiten des Testzentrums in Ostrau hin. Wie gehabt wird sonntags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr getestet. Hinzu kommen jetzt noch Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils von 9 bis 11 Uhr.

Von Stephanie Helm