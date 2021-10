Impfen im Roßweiner Bürgerhaus möglich

Roßwein

In den nächsten Wochen kommt ein mobiles Impfteam des DRK Döbeln-Hainichen auch nach Roßwein ins Bürgerhaus am Markt 8 (ehemalige Kinderarztpraxis). Jeder kann sich dort ohne vorhergehende Terminabsprache gegen das Virus impfen lassen. An folgenden Tagen gehören die Räumlichkeiten des Bürgerhauses dem DRK-Team: 18. und 19. Oktober 21 (Montag und Dienstag der 1. Ferienwoche) und am 15. Und 16. November 21 (ebenfalls Montag und Dienstag). Es sind noch 2 weitere Termine bis zum Ende des Jahres in Roßwein dafür vorgesehen. Jeweils in der Zeit von 9 bis 17 Uhr können alle Impfwilligen ins Bürgerhaus kommen. Mitzubringen sind folgende Unterlagen: Krankenversicherungskarte, Impfpass (wenn vorhanden), die ausgefüllte Einwilligungserklärung und ein ausgefüllter Aufklärungsbogen. Beides kann an der Zentrale im Roßweiner Rathaus bei Antje Lange abgeholt werden. Wer mit dem Internet vertraut ist, kann sich die Unterlagen auch von der städtischen Homepage herunterladen. Dabei ist zu beachten, welchen Impfstoff man verimpft haben möchte. Das DRK hält zu den Terminen die drei bekannten Impfstoffe von BionTech & Pfizer, Moderna (mRNA-Impfstoffe) und von Johnson und Johnson (Vektor-Impfstoff) bereit.Während der Impfprozedur im Bürgerhaus muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bei medizinischen Fragen bitte nicht im Bürgerhaus anrufen, sondern bei der Hausärztin oder dem Hausarzt.

Von Manuela Engelmann-Bunk